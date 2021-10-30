سيـــاســة

مدبولي يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض إكسبو 2020 دبي

التقى مدبولي خلال الزيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
صفية حمدي 11:29 م, السبت, 30 أكتوبر 21 11:29 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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عاد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد الزيارة التى قام بها إلى مدينة دبي، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وشهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية،في ساحة الوصل بمعرض ” إكسبو 2020 دبي”.

وقام رئيس الوزراء خلال الزيارة بتفقد الجناح المصري بالمعرض وكذلك جناح دولة الإمارات العربية المتحدة،

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كما التقى مدبولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

والتقى أيضاً الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.

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بقلم صفية حمدي

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