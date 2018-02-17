مدبولي يعلن استعدادات تنفيذ مشروع شارع شباب الشيخ زايد

بدور إبراهيم: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم حالياً اختيار الموقع المناسب ووضع التصميمات لتنفيذ مشروع "شارع شباب الشيخ زايد" بالمدينة، موضحاً أن الوزارة تتبنى المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية، التي تهدف لتوفير فرص عمل…

بدور إبراهيم:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم حالياً اختيار الموقع المناسب ووضع التصميمات لتنفيذ مشروع “شارع شباب الشيخ زايد” بالمدينة، موضحاً أن الوزارة تتبنى المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية، التي تهدف لتوفير فرص عمل للشباب بالمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، من خلال توفير مكان حضاري لإقامة المشروعات الصغيرة لبيع الأغذية والمشروبات، ولتكون متنفساً ترفيهياً لساكني المدينة.

وأكد الوزير أن تنفيذ المشروع فى مدينة الشروق أثبت نجاحا كبيرا، ولاقى إشادة من جميع السكان، حيث أصبح مزارا للأسر، ومتنزها لهم، بخلاف ما وفره من فرص عمل لمجموعة متميزة من الشباب، منهم خريجو جامعات متفوقون، فضلوا العمل الحر، وسعداء بتجربتهم الناجحة.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: سيتم إعداد الطرق، وتنسيق الموقع المحيط، وتزويد المكان بالإضاءة والكهرباء والمرافق المطلوبة، بجانب توفير دورات مياه، وأحواض غسيل، ومقاعد، وسلات للمهملات، وسور فاصل، وأماكن للأمن، لإظهار المكان بالشكل الحضاري اللائق، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن المشروع لقاطني مدينة الشيخ زايد، للحصول على تصريح، وسيتم تشكيل لجنة لفحص الطلبات المُقدمة، واختيار الطلبات التي تنطبق عليها الشروط، وسيتم إجراء قرعة علنية لمن وقع عليهم الاختيار، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تشغيل المشروع.

وحول الإجراءات التي سيتم اتباعها للعمل بالمشروع، أضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سيتم تشكيل لجنة لفحص وقبول الطلبات طبقاً للاشتراطات والضوابط المحددة، وسيتقدم الراغبون للعمل بالمشروع للحصول على موافقة جهاز المدينة، لمزاولة أنشطة بيع المواد التالية: (الغذائية – المشروبات – الحلويات – التسالي)، وستقوم اللجنة بفحص الطلبات المُقدمة من المواطنين، ويتم رفع مذكرة لرئيس الجهاز للموافقة على إجراء قرعة علنية بين المُتقدمين.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة العمل بالمشروع، والتأكد من التزام المستفيدين بالاشتراطات والضوابط المحددة، وسيتم تحصيل مبلغ من كل مستفيد مقابل الإشغال والخدمات، مع سداد مبلغ 500 جنيه تأمين يتم رده عند انتهاء التصريح في حالة وجود أسباب للخصم منه، كما سيتم منح المستفيدين من المشروع مهلة 15 يوماً لتجهيز سياراتهم، ويتم ترتيب وضع العربات الموجودة بمعرفة اللجنة، وسيتم تكليف إدارة البيئة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري لمتابعة جودة المنتجات وصلاحيتها، ومدى التزام مالكي العربات بالالتزامات والشروط الصحية للعاملين في هذا المجال والقوانين المُنظمة لذلك.

وبشأن الاشتراطات العامة للعمل بالمشروع، قال المهندس أحمد إبراهيم محمد: على المنتفع استخدام المساحة المستغلة فقط، بشكل يقتصر على الاستخدام المسموح، كما هو مصرح به من الجهاز، وليس لأي غرض آخر من أي نوع، ويلتزم المنتفع بالامتناع عن أي فعل أثناء شغله للمساحة المستغلة، يمكن أن يسبب إزعاجاً أو ضررا لشاغلي المساحات الأخري، موضحاً أنه لا يجوز للمنتفع السماح بأي لهب مكشوف، أو تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل المساحة المستغلة، كما لا يجوز له استخدام أو تشغيل أي ماكينات أو معدات تكون ضارة أو مزعجة للمساحات المستغلة أو المساحات المشتركة أو الأشخاص الموجودين فيها، ولا يجوز للمنتفع السماح بأي تراكم للنفايات في المساحات المستغلة أو المساحات المشتركة أو أي جزء منها، وعليه أن يضمن في جميع الأوقات أن النفايات والقمامة الناتجة من المساحة المستغلة يتم وضعها في الصناديق المناسبة وإزالتها بصفة منتظمة، ولا يجوز حرق النفايات أو القمامة في أي وقت من الأوقات في المساحة المستغلة أو المساحات المشتركة، ويجب أن تظل المنطقة في جميع الأوقات بحالة نظيفة، وجميع عمليات التنظيف الرئيسية يجب أن تكون بعد ساعات الإغلاق لعدم إحداث إزعاج أو التدخل في العمليات، مع المحافظة علي المساحات المستغلة بشكل دائم وجعلها منظمة وصحية وخالية من الروائح الكريهة والنفايات والحشرات والآفات الأخرى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه لا يجوز للمنتفع التنازل كلياً أو جزئياً عن عقد الإشغال للمساحة المستغلة أو أي جزء منها، أو منح الغير أي حقوق أو رخص على المساحة المستغلة إلا بالموافقة الكتابية المسبقة من جهاز المدينة، ويمكن منع الموافقة أو تحديدها أو منحها بالشروط الخاصة المفروضة بحسب اختيار جهاز المدينة، على أن يلتزم المنتفع بالعمل في الأوقات المحددة من جهاز المدينة، ووفقا للاشتراطات المُنظمة لذلك.