مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة

المال - خاص عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة، حضره وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن الجهود المبذو

المال – خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة ملف الأصول غير المستغلة، حضره وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن الجهود المبذولة لحصر الأصول غير المستغلة، والتي يقدر عددها بحوالي 4140 أصلًا تابعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات.

كما تناول التقرير الوضع الحالي لعملية حصر الأصول غير المستغلة، وخطة عملها في الفترة القادمة، وآليات العمل المتبعة لإزالة العوائق التي تواجه وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، حيث تتضمن خطة العمل المقترحة عددا من النقاط الرئيسية، تتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، فضلاً عن دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من قائمة الأصول المستوفاة لكل الشروط والضوابط اللازمة لطرحها للاستغلال في إطار برنامج زمني محدد.