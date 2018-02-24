مدبولي يعرض أضخم موازنة لهيئة المجتمعات العمرانية في تاريخها

بدور إبراهيم:

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أضخم موازنة للهيئة في تاريخها، والبالغة 85 مليار جنيه للعام المالي 2018/2019.



وتقدم وزير الإسكان بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، على هذا الجهد غير المسبوق، والإنجاز في مختلف المدن الجديدة، والتطور الهائل في موازنة الهيئة خلال الأعوام الماضية.



وأكد الوزير أن هذه الموازنة الاستثمارية غير المسبوقة تُترجم فى صورة مشروعات، تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتُترجم أيضا فى آلاف من فرص العمل يتم توفيرها من خلال هذه المشروعات، ووحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل يتم إنشاؤها، وطرق ومرافق تخدم المواطنين، وتشجع المستثمر الخاص على ضخ استثماراته.



وقدم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عرضا بشأن المشروعات المقرر تنفيذها فى الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30، بمختلف المدن الجديدة، حيث أوضح أنه في قطاع مياه الشرب، يجرى تنفيذ وتوسعة 6 محطات تنقية مياه (العاشر من رمضان – أكتوبر – السادات – أسيوط – هضبة أسيوط – غرب قنا) بإجمالى طاقة منتجة 1.4 مليون م3/يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لتحلية مياه البحر (العلمين الجديدة – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة) بإجمالي طاقة منتجة 450 ألف م3/يوم، ويجرى تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وسيتم مد شبكات مياه بطول نحو 550 كم.ط، وفي قطاع الصرف الصحي، سيتم إنهاء تنفيذ وتوسعة 4 محطات معالجة (برج العرب الجديدة – النوبارية الجديدة – بنى سويف الجديدة – قنا الجديدة) بسعة 110 آلاف م3/يوم، وسيتم البدء فى تنفيذ 8 محطات معالجة بسعة 506 آلاف م3/يوم، ومحطة العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، وهي (15 مايو – سوهاج الجديدة – أكتوبر – بدر- طيبة الجديدة – دمياط الجديدة – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة)، وسيتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 450 كم.ط.



وأضاف نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: في قطاع الطرق، سيتم مد شبكات طرق بطول 480 كم.ط، بخلاف رفع كفاءة الطرق بالأحياء السكنية فى بعض المدن الجديدة، كما يجري تطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر (3 محاور رئيسية شاملة جميع الأعمال الصناعية بالإضافة إلى كوبرى وصلة دهشور)، والطريق الرئيسى للقاهرة الجديدة وعمل التعديلات اللازمة لربطها بطرق العاصمة الإدارية الجديدة، وطريق العين السخنة القديم وبعض المحاور، وطريق إسكندرية / مطروح، وإنشاء طريق جنوبى لخدمة مدينة العلمين الجديدة، ويجري تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية لمدينة العبور الجديدة بطول 64 كم، وازدواج الطرق الرئيسية لمدينة سوهاج الجديدة المؤدية للصحراوى بطول 14 كم، وفي قطاع الكهرباء، سيتم الانتهاء من تنفيذ 10 محطات محولات، بطاقة 3265 م.ف.أ.، ويجرى تنفيذ 13 محطة محولات كهرباء، بطاقة 3585 ميجاوات، وسيتم تنفيذ شبكات كهرباء، بطول 7700 كم.ط، كما سيتم مد شبكـات اتصالات بطول 4925 كم.ط.



وفي مجال تنفيذ المشروعات السكنية، أشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أنه بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي، سيتم الانتهاء من تنفيذ 123 ألف وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 83 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 50 الف وحدة أخرى ببعض المدن (جار طرحها وترسيتها)، بخلاف 193 ألف وحدة سكنية تم ويجرى إنهاؤها حتى 30-6-2018، ليصبح إجمالى وحدات الإسكان الاجتماعي 450 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وبالنسبة لمشروع “دار مصر”للإسكان المتوسط، سيتم استكمال تنفيذ 6264 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، و25032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية، و34992 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة، والبدء فى تنفيذ 15 ألف وحدة بالمرحلة الرابعة، وبالنسبة لمشروع “سكن مصر”، سيتم استكمال تنفيذ 52980 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ 20 ألف وحدة أخرى، وبالنسبة لمشروع الأبراج السكنية، سيتم البدء فى تنفيذ 15 برجا متعدد الأغراض والمنطقة الترفيهية، بارتفاعات تتراوح بين 100م و150م، بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه بمدينة العلمين الجديدة، والبدء فى تنفيذ 8 أبراج متعددة الأغراض، بارتفاعات تتراوح بين 100م و120م، بتكلفة حوالى 16 مليار جنيه بمدينة المنصورة الجديدة، أما في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات، فسيتم تنفيذ 65 مبنى خدميا، واستكمال تنفيذ 343 مبنى، والبدء فى تنفيذ 165 مبنى خدميا آخر ببعض المدن (جار طرحها وترسيتها).



وبالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح: في مشروعات المرافق سيتم استكمال تنفيذ خط الصرف الرئيسي، وبعض الخطوط الرئيسية (مياه – صرف – ري)، لمساحة 40 ألف فدان، واستكمال تنفيذ خزانات المياه الاستراتيجية وخزانات شبكة الري، والبدء في تنفيذ المرافق الفرعية لمنطقتى (R5 – R7)، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 250 ألف م3/يوم، والمأخذ والخطوط العكرة والناقلة والروافع ومحطة التنقية بطاقة 800 ألف م3/يوم، وفي مشروعات الإسكان، سيتم استكمال تنفيذ 361 عمارة بالإسكان المتميز بها 10344 وحدة سكنية، و246 عمارة بالإسكان المتميز بها 7080 وحدة سكنية يتم تنفيذها بمعرفة إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والبدء فى تنفيذ 92 عمارة أخرى بالإسكان المتميز بها 2568 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 485 فيلا سكنية بها 952 وحدة سكنية، و64 عمارة بالإسكان المختلط بها 2560 وحدة سكنية، و9 عمارات بإسكان الواحة بها 360 وحدة سكنية، بجانب استكمال تنفيذ أعمال تنفيذ جراجات انتظار السيارات متعددة الطوابق، ومبنى قسم الشرطة والمطافئ، والبدء فى تنفيذ 19 برجاً بمنطقة المال والأعمال المركزية، بارتفاعات من 75م : 215م، بخلاف برج الأيقونة ليكون أعلى برج بالشرق الأوسط بارتفاع 480م.

