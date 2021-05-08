مدبولي يطالب مجلس المحافظين بتطبيق إجراءات «كورونا» والغرامات بصرامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

وفي ضوء ذلك، شدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا، ولا سيما القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها الأخير.

والتي تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم، وفترة إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة أن العيد يأتي هذا العام ونحن نعاني من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ويتطلب منا جميعًا الحرص الزائد في الالتزام بكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات، والتعامل بصرامة، وخاصة الغرامات المفروضة على من لا يرتدي الكمامة، والغرامات الأخرى لغير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

مع تأكيد المتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، خاصة في فترة إجازة عيد الفطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال هذه الفترة.

كما أكد رئيس الوزراء للمحافظين ضرورة متابعة توافر السلع الأساسية, وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات والفرعية بجميع المدن ومديريات الخدمات.

وذلك خلال فترة إجازة العيد، لضمان المتابعة على مدار الـ24 ساعة لتقديم كل الخدمات للمواطنين، وكذا متابعة أداء جميع المرافق بالمحافظات ومدنها وقراها على أعلى مستوى، مع تشكيل غرفة عمليات تضم مجموعة عمل من التخصصات المختلفة للحالات الطارئة.

كما شدد رئيس الوزراء على تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

في سياق آخر شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف تجهيز ساحات التخريد بالمحافظات السبع في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وهي محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه هذا الملف، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ساحات في محافظات القاهرة الكبرى، ويجري حاليا الانتهاء من الساحات المخصصة للتخريد في المحافظات الأخرى تباعًا، مطالبًا بالإسراع في تجهيز الساحات المتبقية في أقرب وقت.