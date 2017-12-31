مدبولي يطالب بالإسراع في تنمية منطقة بئر العبد بسيناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة مركز بئر العبد في شمال سيناءجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الصدد، حضره وزراء الصحة وال





أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة مركز بئر العبد في شمال سيناء

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة الجهود المبذولة في هذا الصدد، حضره وزراء الصحة والسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء وممثلي عدد من الهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية، والذي يأتي في إطار مواصلة الحكومة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بشأن وضع وتنفيذ المخطط التنموى قصير وطويل الأجل ومتكامل في مركز بئر العبد في شمال سيناء .



وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء أن تم الانتهاء من وضع مخطط تنموى شامل لمدينة بئر العبد الجديدة سيتم البدء في التنفيذ في أسرع وقت، بحيث يمكن النهوض بالمنطقة اقتصاديا وتطوير مستوى الخدمات والمعيشة بها بشكل ملحوظ من خلال انشطة ومشروعات تنموية متنوعة .

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للجهود المبذولة في قرية الروضة وتوابعها و مركز بئر العبد في شمال سيناء الجاري تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، والتأكد من الخطوات التي تمت حتى الآن للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة .





وعرض محافظ شمال سيناء تقريراً بشأن الجهود التي تم بذلها في مختلف المجالات، مشيرا إلى الخدمات الطبية التي قدمت سواء من خلال احد المستشفيات المتحركة الخاصة أو القافلة الطبية التابعة للأزهر الشريف التي تقوم بدورها وتقدم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى .





كما أضاف أنه تم الانتهاء من صرف عدد كبير من التعويضات ومساعدة باقي الأسر لاستكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة .





وأوضح المحافظ انه تم البدء في رفع كفاءة المنازل القائمة وفقا لاحتياجاتها وجارى استكمال الجهود في هذا الصدد بما يضمن توفير سكن ملائم للأسر..مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لتحسين شبكة الكهرباء، وإنارة والأعداد لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الطرق .





وأوضح المحافظ أن الجمعيات الخيرية قامت بتوزيع عدد 475 رأسا من الغنم إلي عدد كبير من الأسر وجارى العمل علي إرسال 500 أخرى لتوزيعها في الفترة المقبلة، وكذا تم الانتهاء من تقديم الخدمات البيطرية اللازمة المتضمنة عمل التحصينات الطبية المطلوبة والعلاج الجماعي للمواشي مع صرف الأدوية المطلوبة، هذا فضلاً عن الجهود الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الوحدة البيطرية

وأشار إلى أنه تم تخصيص مساحة 30 فدانا لإقامة مزرعة إنتاج حيواني في منطقة الروضة لإنتاج رؤوس الماشية .





وتناول التقرير أيضاً الإشارة إلي أنه تم أمداد أهالي المنطقة باحتياجاتهم من المواد الغذائية بشكل مستمر والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خاصة في قطاع التعليم من خلال إنشاء مدارس مجتمعية في كل قري بئر العبد، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير مدرسة ثانوية، إلي جانب إحلال وتجديد مركز الشباب والرياضة .





وفي إطار الحرص علي تحقيق التنمية الاقتصادية، تم الإشارة إلي الانتهاء من تنفيذ مزرعة سمكية علي عدد 10 أحواض، حيث تم التعاقد مع عدد من الشباب من أبناء الشهداء لتشغيل المزرعة لإنتاج حوالي 10 طنان خلال الأربعة أشهر القادمة، وفي ذات السياق تم مسح المنطقة وتحديد الأباز الموجودة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتوفرة في ضوء إحتياجات الأهالي المتنوعة .





وخلال الاجتماع تم الإشارة أيضاً إلي أنه جارى استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة لتجهيز الموقع المعد لتنفيذ مشروع الصوب الزراعية .





وفيما يتعلق بالنهوض بخدمات القطاع الصناعي في المنطقة، تم الإشارة إلي أنه جارى استكمال الإجراءات المطلوبة لإنشاء مصنع للملح وكذا مجمع للحرف و الصناعات اليدوية، وإنشاء مكتب تموين داخل الوحدة المحلية، إلى جانب مقترح لإنشاء مصنع للسجاد .





ومن جانبه أشار وزير الصحة خلال الاجتماع إلي أنه بدأ التشغيل التجريبي لمستشفي بئر العبد وتجهيزها بالكامل بأحدث المعدات الطبية وبفرق طبية على اعلي مستوى في مختلف التخصصات، موضح أن تكلفة الإنشاءات وحدها بلغت حوالي 174 مليون جنيه