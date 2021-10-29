مدبولي يصل دبى لتفقد الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020 دبي» وتدشين احتفال اليوم الوطني لمصر

معرض "إكسبو 2020 دبي" يعد حدثًا عالميًّا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مدينة دبي يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ لتفقُّد الجناح المصري المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

وتمت الإشارة، في بيان مجلس الوزراء، حول زيارة رئيس الوزراء إلى أن معرض “إكسبو 2020 دبي” يعد حدثًا عالميًّا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، بما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، إضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.