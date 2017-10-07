مدبولي يصدر 18 قراراً لإزالة مخالفات البناء بأكتوبر والعاشر

بدور إبراهيم:أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 18 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.وقا

بدور إبراهيم:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 18 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدينتي 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إصدار قرار لإزالة مخالفات البناء المُقامة على قطعة الأرض المخصصة لإحدى الشركات بمسطح 176.176، والكائنة جنوب طريق الواحات، والمتمثلة في إقامة عمارتين (أرضي + 4 أدوار تشطيب)، وذلك بدون ترخيص.

وأضاف وزير الإسكان: تم إصدار 17 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمشروع ابني بيتك بالحي العاشر، بمدينة العاشر من رمضان، بالقطع التالية بالقطاع (أ 1): (142 – 27 – 343 – 492 – 1201 – 848 – 220 – 786 – 107 – 827)، والقطع التالية بالقطاع (ب 1): (341 – 1032 – 1076 – 520 – 1035 – 827 – 640)، وتتمثل المخالفات في البناء علي منطقة الردود الخلفي بالكامل بالأدوار الأرضي والأول والثاني علوى، وبدروم أسفل الردود الخلفي بالكامل، وعمل بلكونات بالردود الأمامي، وتسوية الواجهة الأمامية، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

