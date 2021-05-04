طاقة

مدبولي يصدر قرارا بتعيين عمرو الحاج رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد
عمر سالم 4:32 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 4:32 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 703 لسنة 2021 بتعيين الدكتور عمرو الحاج على، رئيسا لـ هيئة الطاقة الذرية لمدة أربع سنوات اعتبارا من مايو الجاري.

رئيس هيئة الطاقة الذرية

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أصدر قرارا وزاريا رقم 6 لسنة 2021 بندب الدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد.

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وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقامت الهيئة فى الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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