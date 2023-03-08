مدبولي يشيد خلال لقاء مسؤول أردني بما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، بحضور اللقاء المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

وأعرب رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى بلده الثاني مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتواصل الدولتان جهودهما لتوسيع مجالات التعاون الثنائي و تعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مدعومة بعلاقات الود والأخوة التى تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني عن سعادته بزيارة مصر التى يربطها بالأردن علاقات استراتيجية راسخة.

وأشاد بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى وشقيقه الملك عبد الله الثاني فى دعم التعاون العربي المشترك، ضارباً المثال بأطر التعاون الثلاثي التى تربط مصر والأردن والعراق، ومبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تجمع مصر والأردن والامارات والبحرين.

وأكد الفايز تطلع الأردن لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع مصر بمختلف المجالات، واستغلال اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المقرر عقدها فى عمان، من أجل دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب.