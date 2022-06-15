مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين مع جنرال إليكتريك لدعم إزالة الكربون من قطاع الطاقة 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين كل من “الشركة القابضة لكهرباء مصر” و”جنرال إلكتريك لطاقة الغاز”، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقع مذكرة التفاهم الأولى المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ووقع الاتفاق الثاني كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، و جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و محمد يوسف الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة ” حسن علام للإنشاءات”، وأحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة “بجسكو” لهندسة وخدمات توليد الطاقة.

وتم الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي بهدف دعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة في مصر، في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأكد رئيس الوزراء على هامش التوقيع، على اهتمام القيادة السياسية بملف البيئة والتغيرات المناخية ووضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، وفي هذا الإطار قامت الدولة بالعديد من الإجراءات والمبادرات لدعم جهود خفض الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة رغم أن انبعاثات مصر من الكربون لا تذكر.

وقال أن ذلك من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات، إضافة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتابع مدبولي قائلا : ندرك تماما أن إسهامات الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص المحلي والعالمي ستكون قوة مؤثرة في تعزيز الجهود المبذولة بملف التغيرات المناخية، ولاسيما أننا نعمل على بناء مستقبل أكثر استدامة.وعبّر عن ترحيبه بتوقيع الاتفاقيتين اليوم لدعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة في مصر.