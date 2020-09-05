مدبولي يشهد حفل قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد و4 صالات تستقبل المباريات في يناير

تقام البطولة خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة، لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لليد.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مساء اليوم، فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد حيث تستضيف مصر نسختها الـ 27 ، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة، لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لليد.

وشارك فى حضور الحفل والذى أقيم تحت سفح الأهرامات في الجيزة، وتابعه محبو ومشجعو كرة اليد على مستوى العالم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والوزراء أعضاء اللجنة العليا للبطولة.

إضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأيضا أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، مع لفيف من كبار الشخصيات، وممثلي ٢٩ دولة ومصر الدولة المضيف للبطولة، علي أن يتحدد إسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد انتهاء تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

مدبولي ينقل تحيات السيسي للمشاركين في بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد

وفى بداية كلمته نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كافة المشاركين فى حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والمتابعين له بمختلف دول العالم عبر وسائل الاعلام، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لذلك الحدث الرياضى العظيم.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين بالاحتفالية على أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومنطقة الأهرامات، أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية.

ورحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات ذلك الحدث الهام عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتمنى التوفيق والنجاح للبطولة، وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر.

رئيس الوزراء : من دواعى الفخر والاعتزاز أن يلتقى بهذا الحشد الكريم على أرض مصر

وأكد رئيس الوزراء على أنه من دواعى الفخر والاعتزاز أن يلتقى بهذا الحشد الكريم على أرض مصر للمشاركة بحفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد ، والتى تستضيفها مصر فى يناير 2021.

وأكد أنه رغم عديد من التحديات التى يواجهها العالم حاليا على كافة الأصعدة ، إلا أن الرياضة تظل دائما واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة، والقادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب.

مدبولي : الأحداث الرياضة لها اليد الطولى والباع الكبير فى إذابة عديد من الخلافات وتقارب الثقافات

وتابع مدبولي أن الجميع يدرك كم كان لأحداث الرياضة، خاصة الدولية منها، اليد الطولى والباع الكبير فى إذابة عديد من الخلافات وتقارب الثقافات وتلاقى الحضارات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، حيث حينها ترتفع وتلتقى الرايات الوطنية، وينضوى تحتها كل ما دون ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه اليوم يلتقي بهم فى واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التى يترقبها العالم الفترة المقبلة، وأشار إلى أن النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد هى المرة الأولى فى تاريخ البطولة التى يشارك ضمن منافساتها 32 منتخبا من مختلف دول العالم .

وذلك فضلا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة فى ظل تحديات وجهود دولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأنه الأمر الذى يمثل تحديا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

وقال رئيس الوزراء أن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالية التى تشهدها الدولة المصرية بشتى مجالات البناء والتنمية الفترة الحالية، يجعلنا نرى ما نحن اليوم بصدده امتدادا طبيعيا لما آلت إليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أنه بذلك تتضح الجهود التى تبذلها الدولة على جميع الأصعدة الخارجية والداخلية، والرسالة التى تحرص القيادة السياسية على بثها وغرس جذورها بين شعوب العالم، ومفادها أن السلام الاجتماعى والتواصل الحضارى والتكامل الانسانى يعد هو السبيل الوحيد أمام جميع الشعوب للعيش فى سلام وغي أمان ورخاء.

وأضاف رئيس الوزراء أن السلام الاجتماعي والتواصل الحضاري هو أيضا الأمل أمام أبنائنا وشبابنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ، والأثر الذى يجب أن نتركه إلى الجيل الحالي والأجيال القادمة، واثقين فى توفيق الله سبحانه عز وجل ، وعازمين تحت قيادة وبدعم كافة أطياف الدولة المصرية أن تكون تلك البطولة وبتضافر جهود جميع المشاركين، نموذجا فريدا ومرجعية لكثير من الأشقاء والأصدقاء بجميع دول العالم بشتى تفاصيلها التنظيمية والإدارية.

وتمنى مدبولي النجاح والتوفيق فى خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وبريادتها العالمية، وطيب الإقامة لجميع المشاركين، واستمتاع جماهير الرياضة العالمية بالمنافسات .

وزير الشباب : البطولة هذا العام الأقوي بعد قرار الاتحاد الدولي زيادة الدول المشاركة من ٢٤ دولة إلى ٣٢ دولة

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة أن بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ ٢٧، والتي تنظمها مصر منفردة هي الأقوي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلي ٣٢ دولة .

وهي تشمل ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة حيث أنه لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ اانطلاق البطولة في العقود الستة الماضية.

وأضاف أن مباريات البطولة سوف تقام في ٤ صالات، الأولي هي الصالة الكبري باستاد القاهرة، وتتسع ل ٢٢ ألف متفرجاً، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتسع مدرجاتها لـ ٥٥٠٠ متفرج، بجانب صالة برج العرب بسعة ثلاثةآلاف متفرج، وأخيراً الصالة الجديدة في ضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج.

وأضاف وزير الشباب أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إسناد بطولات العالم للرجال إلي دولتين أو ثلاثة مثل نسخة العام الماضي التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك وحصلت مصر فيها علي المركز الثامن بين أفضل منتخبات العالم ، ولكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة ، وتلك مسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الرياضة المصرية، ويُعد شرفا كبيرا لن تحصل عليه دولة أخري بالعالم خلال النسخ المقبلة.

ومن جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الشكر إلى الدولة والحكومة المصرية، والتى أصرت على إقامة البطولة فى ظل التحديات والظروف التى تواجه العالم أجمع.

وأكد على أن ذلك يعطى رسالة قوية بقدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث والبطولات العالمية فى ظل تحدى جائحة فيروس كورونا المستجد , مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة جميع المشاركين فى البطولة.

الدكتور حسن مصطفى: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ينوي حضور فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد

وأعلن الدكتور حسن مصطفى في كلمته عن نية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وأن ذلك يعد خبرا سعيدا.

وشهد الحفل، تقديم الموسيقار عمر خيرت لعدد من السيمفونيات الموسيقية والأغاني ، والتي نالت إعجاب جمهور الحاضرين.