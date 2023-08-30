مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تقديم 100 منحة لمتفوقي الثانوية بالصعيد في الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مبادرة “100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية”.

ووقع على بروتوكول التعاون المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد حلمي الغر، القائم بأعمال أمين عام مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ورؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ممثلين عن تلك الأفرع، وهم:

صلاح حجازي، مدير عام الجامعة الألمانية الدولية، ومُعتز السيد غانم، رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية، المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الانجليزية، والدكتور رامي سلام، رئيس الجامعة الكندية ممثلاً عن مجلس أمناء الجامعات الكندية بمصر، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة لانكشاير، وإيهاب فاروق، القائم بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وفرع جامعة نوفا.

وثَّمن رئيس الوزراء المُبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد حيث تتيح لأبنائه فرصاً تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً أن ذلك يُعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل الوطن.

وقال الدكتور أيمن عاشور، أن بروتوكول التعاون يُجسد التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأفرع الجامعات الأجنبية المُنضمة للمبادرة لصالح الطلاب المتفوقين، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للأطراف المُشاركة لخدمة المجتمع قضايا التنمية، حيث يستهدف تقديم الدعم لأبناء الصعيد وتأهيلهم بتعليم مُتميز يمكنهم من أداء دور فاعل في تحقيق التنمية المُستدامة.

وأوضح أن الاتفاق يقدم 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد في مختلف البرامج والتخصصات العلمية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023/2024، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.

وأضاف أن الطلاب الذين سيدرسون بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، سيحصلون على شهادة من الجامعة الأم، وهذه الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مع وجود ضوابط تمنع تقدم الطالب للحصول على منحة في أكثر من جامعة، حتى لا يتم استبعاده من الحصول على أي منح، لافتاً إلى أن وزارة التعليم العالي خصصت رابطًا مركزيًا إلكترونيًا يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة، وكذلك روابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح، والرابط هو:

(https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Nacapitalgrants.aspx)

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الاتفاق يأتي تنفيذاً لمبادرة “100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية ” من منطلق المسئولية المجتمعية التي تحرص عليها الشركة وتسعى لأن يصل مردودها الإيجابي للأسرة المصرية، مضيفًا أن تكلفة كل منحة ستكون مُناصفة بين الجامعة وشركة العاصمة، كما ستقوم الشركة بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للطلاب.

وأضاف “عباس” أن خمسة من أفرع الجامعات الأجنبية الموجودة في العاصمة الإدارية تشارك في هذا البروتوكول، وتشمل: الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنتري – نوفا).

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تتمتع بعدد من الجامعات العالمية التي لها سُمعة متميزة، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية المدينة، وكذا جذب السُكان لها، مؤكداً أن الشركة تُقدم التيسيرات المختلفة للمشروعات التنموية المتنوعة.

ومن جانبهم أعرب ممثلو الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادتهم بالمشاركة ضمن هذه المبادرة التي تُجسد المسئولية المجتمعية لتلك الكيانات التعليمية الكبرى، لافتين إلى أن المنح المقدمة من كل جامعة سوف تشمل مختلف البرامج والتخصصات المُقررة لتلبية كافة الاحتياجات التعليمية للطلاب المستحقين المتقدمين لنيل تلك المنح.

وأشار ممثل مؤسسة الجامعات الكندية أنها ستشارك بطرح 20 منحة في عدة برامج متميزة وتشمل: بكالوريوس الهندسة المستدامة، وتضم تخصصات “الميكاترونكس، والهندسة الحيوية، وهندسة الطاقة المتجددة” وكذا بكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب، وتضم تخصصات “علوم الحاسب الآلي، التخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات”، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وأضاف ممثل مؤسسة جلوبال الجامعية أنها ستطرح في جامعة هيرتفوردشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة تشمل: البرامج الطبية، مثل “العلاج الطبيعي، الصيدلة” والبرامج الهندسة وتضم تخصصات “الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس”، وبرامج علوم الحاسب “علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي)”، وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات “التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام” وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات “التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم”).

كما أشار ممثل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية، إلى أنها ستطرح 20 منحة بعدة برامج مميزة، حيث يقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيك، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية)، بينما يقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية: (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر).

وأوضح ممثل مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المُستضيفة لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشاير أنه سيتم طرح 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط لانكشاير منحًا في البرامج الهندسية (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضي، الميكاترونكس والأجهزة الذكية، الهندسة باستخدام الحاسوب).

ويقدم فرع جامعة لندن منحًا من خلال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في البرامج التالية (الاقتصاد والتمويل، الأعمال والإدارة، السياسة والعلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة)، وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم).

ويقدم التحالف الأكاديمي (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبك، الكلية الملكية، كلية الملكة ماري، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية لندن الجامعية) منحًا في القانون، وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.

وأوضح ممثل الجامعة الألمانية الدولية أنها ستطرح ضمن المبادرة 20 منحة بعدة برامج مميزة بكليات (الهندسة، الهندسة المعمارية، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية إدارة الأعمال وبرنامج معلوماتية الإدارة، كلية التصميم، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا).