مدبولي يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بشأن إدارة الفنادق والمناطق العشوائية

بدور ابراهيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان والتابعة لمدرسة لوزان السويسرية للفنادق، لإنشاء مركز لتعليم أصول الضيافة الفندقية (عبارة عن كلية متخصصة في مجال الضيافة والفنادق)، بمدينة العلمين الجديدة، لخدمة الدولة المصرية والمنطقة المحيطة، وقام بالتوقيع كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وجوس جومليت، كبير المستشارين بالهيئة الاستشارية للضيافة بلوزان، وفتحي نور، ممثل مدرسة لوزان بمصر.





وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم إنشاء المركز بنظام الشراكة، بحيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء المركز وتجهيزه، وتسليمه لمدرسة لوزان السويسرية للفنادق التى تتولى الإدارة والتدريس من خلال خبرائها المتخصصين، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع المدرسة لوضع التصميمات، والبدء في التنفيذ على الفور، لإخراج جيل من الطلبة المتخصصين في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.



وأوضح أنه تم اختيار المدرسة الفندقية بلوزان لتنفيذ المشروع، لأنها أول مدرسه ضيافه أُنشئت فى العالم سنة 1893، وتحتل دائما المراكز الأولى فى التقييم العالمى، ولديها أوسع شبكه اتصالات فى مجال الضيافة بالعالم، وتخرج منها أكثر من 25000 طالب، ويقيم بها حالياً أكثر من 2608 طلاب، وتضم طلبة من جنسيات مختلفة (أكثر من 107 جنسيات).





وفي سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، توقيع بروتوكول تعاون بين المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون بين الطرفين، تنفيذاً لرؤية تنموية مشتركة للمناطق العشوائية، والتي من شأنها الحد من جرائم الاتجار بالبشر، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية، لتفادي ما يترتب عليهما من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية، موضحاً أن الدراسات الميدانية أكدت أهمية وخطورة المناطق العشوائية، لكونها تشكل بيئة حاضنة ومصدراً مباشراً لانتشار جميع أشكال الاتجار بالبشر، لسهولة الإيقاع بالضحايا، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة بتلك المناطق.

