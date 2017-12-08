مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

شرم الشيخ - أحمد عاشور:شهد الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي، والبالغة قيمتها مليار و١٥٠ مليون دولار وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2017" المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.و



شرم الشيخ – أحمد عاشور:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي، والبالغة قيمتها مليار و١٥٠ مليون دولار وذلك على هامش فعاليات مؤتمر “أفريقيا 2017” المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقع الاتفاقية الدكتورة سحر مصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية، وأسعد عالم الرئيس الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ويعد القرض هو الشريحة الأخيرة من برنامج إقراض للتنمية مدته ثلاث سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض 3.15 مليار دولار.

وتعد الشريحة ضمن سلسلة من 3 شرائح سنوية لمصر تبلغ قيمتها 3.15 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار، وستصرف لتمويل سياسة التنمية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بحسب بيان البنك الدولي.

ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر، وتركز المساندة التي يقدمها البنك على، شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، فضلا عن توفير فرص العمل وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.

وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017، خلال الفترة من 7 – 9 ديسمبر الجاري، بشرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مسئولية التنظيم.

ويحضر مؤتمر أفريقيا 2017، 4 رؤساء دول أفريقية وأكثر من 1500 شخصية دولية وحكومية واقتصادية، كما شهد مؤتمر 2016، مشاركة 6 رؤساء للدول الأفريقية، وأكثر من ألف ممثل من 45 دولة، و1500 مؤسسة دولية ويتميز مؤتمر هذا العام بتنظيم عده جلسات حوارية رئاسية حصرية مع الرؤساء الأفارقة والرئيس التنفيذي للمؤتمر، إضافة إلى تنظيم يوم رواد الأعمال الشباب.