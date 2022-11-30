مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بين «ايتيدا» و21 شركة تكنولوجيا معلومات لفتح مقرات لهم بمصر أو التوسع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها فى مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى مصر.

جاء ذلك في مقر مركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل .

وتستهدف الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة، خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى.

ووجه عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة المعلومات الشكر لعدد 21 شركة في تكنولوجيا المعلومات علي ثقتهم للعمل في مصر .

وقال إنه خلال عمل استراتيجية التعهيد بلغت صادرات مصر التكنولوجية 4.9 مليار دولار ووصلت استتثمارات رعاية الإبداع الي 590 مليون دولار كما قامت الهيئة باحتضان 570 شركة ناشئة

وأضاف هلال أن الهيئة تعمل على تصدير تكنولوجيا المعلومات ولذلك قامت بعمل صناعة التعهيد لخلق فرص عمالة كثيفة .