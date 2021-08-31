مدبولي يشهد افتتاح مستودع شركة أمازون العالمية بالعاشر من رمضان

"أمازون" تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر .. وتوفر أكثر من 3000 وظيفة وتمتلك ما يزيد على 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح مُستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام للشركة و”سوق دوت كوم” في مصر.

عقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

وأضاف قائلًا: السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دائمًا بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية، ونحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين.

وبدورهم عبّر مسئولو الشركة عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لقيام رئيس الوزراء بافتتاح مستودع “أمازون” الرائد بمدينة العاشر من رمضان.

وأكدوا استمرار سعي الشركة لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري ليشمل كل أرجاء المنطقة.

وأوضح رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، والذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

وتابع أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه نوّه نائب رئيس الشركة بأن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، وتحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية.

كما أشار إلى أن استثمارات “أمازون” الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

وأشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة “أمازون وسوق دوت كوم” في مصر، إلى أن هذا المستودع يعدّ الأول من نوعه في قارة أفريقيا.

ولفت إلى أن استثمارات “أمازون” في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية،

ومنوهًا، في الوقت نفسه، بأن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد أن “أمازون” تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها، واستثمارات “أمازون” في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.

كما لفت إلى دور الشركة في المحافظة على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتصدي لجائحة فيروس “كورونا”.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة داخل الأقسام والإدارات المختلفة بالمستودع؛ وتعرّف الدكتور مدبولي على دورة العمل داخل المستودع من خلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي تخدم عمليات استلام وتخزين واختيار وتعبئة وشحن المنتجات للعملاء.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول مختلف تقنيات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها دعم الموظفين في عملية تشغيل المستودع، بدءًا من تعريف مسار الاختيار الأمثل، مرورًا بتحديد نوعية التعبئة الأكثر ملاءمة للمنتج، وانتهاءً بالتطبيقات الذكية التي تقوم باختيار الطريق الأفضل للوصول للعملاء.