استثمار

«مدبولي» يستقبل نائب رئيس شركة «لوريال» ويوجه بتقديم أوجه الدعم

نائب رئيس شركة "لوريال" لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا
صفية حمدي 6:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 6:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، فيسمي شارما، نائب رئيس شركة “لوريال” لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة “لوريال مصر”، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.


واستعرض بنواه جوليا رئيس مجلس إدارة “لوريال مصر”، نشاط مجموعة “لوریال” العالمية، مشيراً إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل في 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وأن المجموعة تمتلك وتدير 21 مركزاً بحثياً، و36 علامة تجارية فرعية على مستوي العالم، كما تولي المجموعة اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والتطوير.

وفيما يتعلق بشركة “لوريال مصر”، قال بنواه جوليا أن المجموعة بدأت نشاطها فى مصر عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

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ولفت إلى أن مجموعة “لوریال” أعلنت عام 2015 التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، حيث قام المصنع بالفعل بتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون. 

وأضاف أن “لوريال” تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.

واستعرض المبادرات التي أطلقتها الشركة في مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة فى مصـــر عام 2018، والذى يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم ، بالإضافة إلى برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعي. 

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ومن ناحيته، أشار فيسمي شارما، نائب رئيس شركة “لوريال” لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذي يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.

وتقدم فيسمي شارما بالشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة في مصر ومصنعها، الأمر الذي ساهم في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.

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وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تقديره لثقة مجموعة “لوريال العالمية” للاستثمار في مصر، وإعجابه بما حققته الشركة من نجاحات على الأراضي المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة. كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة، وتذليل أية معوقات قد تواجهها. 

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بقلم صفية حمدي

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