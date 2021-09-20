مدبولي يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات في منطقة شرق بورسعيد، في إطار إستراتيجية الدولة لصناعة السيارات، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة إيمان رفعت، مُمثل قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في مستهلّ الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في البنية التحتية في شرق بورسعيد جعلتها من أكثر المناطق الجاذبة، مشيرًا إلى ضرورة صياغة آليات محددة لتحفيز صناعة السيارات في المنطقة، عبر منح ميزات تفضيلية للاستثمارات القائمة بها؛ لتوطين الصناعات فيها بشكل عام.

ووجّه رئيس الوزراء بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات العالمية؛ بهدف توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، مما يسهم في توفير السيارات للسوق المحلي، وكذلك التصدير للدول الإفريقية.

وشهد الاجتماع استعراض ملامح مجمع صيانة السيارات شرق بورسعيد، حيث يقع بالقرب من الموانئ البحرية الحالية، ويتوافر به خدمات الدعم المركزية للوظائف الإدارية والفنية المشتركة، كما أنه مدعوم بالبنية التحتية لنقل الخامات والأشخاص، وما يتم إنتاجه من مركبات.

وتم عرض أنواع الصناعات المغذية للسيارات والخدمات المتوقع تواجدها في المنطقة، حيث إنه من المتوقع أن يتواجد بالمنطقة شركات متخصصة في تجميع الأجزاء المختلفة من السيارة.

مثل: تجميع المقاعد، ومكونات هيكل السيارات، والإطارات والعجلات، وغيرها، وكذا سيتم تخصيص نقاط تجارية لموردي منتجات: البطاريات، والإطارات، وزجاج السيارات، ومرشحات الهواء والزيت، وغيرها من المنتجات.