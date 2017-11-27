مدبولي يستعرض تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالشروق وكفر الشيخ وبنى سويف

بدور إبراهيم :



استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 18 ألف و242 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى مدينة الشروق ومحافظتى كفر الشيخ وبنى سويف، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من الوحدات، وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بتنفيذ باقى الوحدات لبدء تسليمها للحاجزين من محدودى الدخل والشباب.



وجدد الوزير، خلال اجتماعه لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى، توجيهاته بعدم تسليم أى وحدات للمواطنين دون الانتهاء من المرافق كاملة والخدمات، وتنسيق الموقع الخاص بالعمارات، خاصة بالمدن الجديدة.



وأوضح مسئولو مشروع الإسكان الاجتماعى أنه يتم تنفيذ 184 عمارة بعدد 4416 وحدة فى مدينة الشروق، منها 27 عمارة بعدد 648 وحدة ضمن المرحلة الأولى، التى تم تنفيذها بالكامل وجار تسليمها للحاجزين، حيث تم تسليم 122 وحدة حتى الآن، وجار تسليم الباقى تباعا، بينما تبلغ المرحلة الثانية 157 عمارة بعدد 3768 وحدة تم الانتهاء من تنفيذ 51 عمارة منها بعدد 1224 وحدة سكنية، وجار تسليمها للحاجزين، فيما جار العمل فى 24 عمارة أخرى بعدد 552 وحدة، سيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأشار مسئولو الإسكان الاجتماعى إلى أنه بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، فإنه تم تنفيذ 3026 وحدة سكنية، فى 22 موقعا بالمحافظة، منها البرلس وسيدى سالم والرياض ومركز كفر الشيخ، وتم الانتهاء من تنفيذ 336 وحدة و210 محال، ووصلت نسبة تنفيذ باقى الوحدات إلى 90 % وفقا لأوامر الإسناد، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.



وأوضحوا أنه بالنسبة لمحافظة بنى سويف، فإنه يتم تنفيذ 10 آلاف و800 وحدة سكنية، منها 3 آلاف وحدة يشرف على تنفيذها مديرية الإسكان بالمحافظة، و2496 وحدة تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير، و 5304 وحدات تنفيذ جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، مشيرين إلى أنه جار تسليم الوحدات بمركزى الفشن والواسطى، وتم الانتهاء من العمارات بمركز ومدينة بنى سويف، وجار ربط المرافق لتسليمها للمواطنين.