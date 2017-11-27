مدبولي يستعجل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي

بدور إبراهيمتابع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى اجتماع مساء اليوم الاثنين، مراحل تنفيذ وتسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وفق بيان وشدد الوزير وهو القائم بأعمال رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بسرعة معدلات التنفيذ، وتسليم ال

بدور إبراهيم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى اجتماع مساء اليوم الاثنين، مراحل تنفيذ وتسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وفق بيان

وشدد الوزير وهو القائم بأعمال رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بسرعة معدلات التنفيذ، وتسليم المستحقين للوحدات.

وكلف وزير الإسكان بزيادة الوحدات المنفذة في محافظات الصعيد، وسرعة الانتهاء منها، خاصة في المدن الجديدة التي تخطو خطواتها الاولي وهي ناصر ( غرب أسيوط) وغرب قنا.

واستعرض وزير الإسكان خطة تسليم الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

زأوضحت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه يتم التمويل من خلال 17 بنكا بجانب بنك ناصر الاجتماعي، الذي تم دخوله مؤخرا، فضلا عن 5 شركات للتمويل العقاري، ومعدلات التسليم تسير بصورة جيدة.

كما كلف وزير الإسكان بأن تتناسب المبانى الخدمية المنفذة مع عدد السكان

وكشف أحد التقارير المعروضة بالاجتماع، ارتفاع نسبة الإشغال بوحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان، لتصل إلى 73%.

وفي هذا الصدد كلف الوزير بزيادة عدد المدارس المنفذة على وجه الخصوص، حتى تقل الكثافة الطلابية فى الفصول.

وعلق المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على هذا المطلب قائلا إن هناك 25 مدرسة جديدة بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، فى مراحل مختلفة بالتنفيذ، وهناك متابعة مستمرة لها.