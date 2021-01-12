مدبولي يزور المنتخب المصري لكرة اليد وينقل إليهم تحيات ودعم الرئيس (صور)

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المنتخب المصري لكرة اليد ، ونقل إليهم تحيات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ورافق رئيس الوزراء كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء علي درويش مدير استاد القاهرة الدولي، الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وخلال الزيارة تابع مدبولي لى آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالصالة، التي سوف تشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري، بمشاركة ٣٢ منتخبا، ولمؤازرة المنتخب المصري أثناء تلقيه تدريباته النهائية

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف معاً؛ لإنجاح هذه البطولة التي تترقبها أنظار العالم، سعياً للخروج بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية، لاسيما وأن هناك تحديا لتنظيمها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتتمثل في انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقدم دعما كبيرا ومتواصلا؛ لإنجاح البطولة وتنظيمها في وقت قياسيّ، من خلال التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والوزارات.













وخلال جولته التفقدية، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على الاستعدادات النهائية بالصالة، التي سوف تستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة الأخرى، في العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب، و6 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أطلع وزير الشباب والرياضة رئيس الوزراء على آخر الاستعدادات النهائية التي تُجرى لحفل الافتتاح الذي سوف يقام مساء غد الأربعاء، وتتضمن فقرات وعروضا استعراضية يتم تقديمها لأول مرة، تراعي إبراز مظاهر الحضارة المصرية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه عقب ذلك لحضور التدريبات النهائية للمنتخب المصري المشارك في البطولة، وأثنى على الأداء الذي ظهر به الفريق خلال التدريب.

ووجه إلى المنتخب المصري لكرة اليد كلمة نقل فى بدايتها تحيات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمنتخب الوطنى، وتمنياته لهم بالتوفيق، وأكد أن الدولة تثق في قدرتهم على إحراز أفضل النتائج في هذه البطولة الدولية .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد حرصت على التواجد معكم اليوم، وحضور التدريب الختامي، قبل انطلاق فعاليات البطولة غداً.

وأضاف: الدولة والشعب المصري ينتظران منكم الكثير، فالعبء والمسئولية الملقاة على عاتقكم كبيرة، لكون البطولة تنظم على أرض مصر.

ولفت إلى أن الدولة لم تدخر جهداً لتوفير كافة الإمكانات، لتظهر البطولة بتنظيم عالمي يبهر كل دول العالم، وأكد أن هذه البطولة سوف تخرج بفضل التجهيزات التي تمت لتكون أفضل البطولات على مستوى العالم.

وأضاف في كلمته لمنتخب مصر، أن الظرف الراهن يضيف عبئا كبيرا عليكم، وهو عبء إسعاد الشعب المصري، وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم من أزمة كورونا، التي أنتجت ضغوطا نفسية كبيرة على العالم وليس على مصر فقط، ولذلك يتمنى الناس أن يشاهدوا ما يشعرهم بالسعادة، وكله ثقة ويقين بأن يتحقق ذلك بإذن الله.

وتابع رئيس الوزراء : “رجال لعبة كرة اليد في مصر طول عمرهم من فترة طويلة مصدر فخر وإعزاز لمصر وللرياضة المصرية، ودائما ما تحقق كرة اليد المصرية انتصارات هائلة، ولدينا أمل كبير فيكم، وربنا يوفقكم يارب، نحن جميعا في ظهركم، ومعكم، وندعو لكم الله بكل نجاح وتوفيق”.

وقال: كل تمنياتي لكم بالنجاح لترفعوا رأس مصر عالياً في هذه البطولة، ويكون حدثا تاريخيا حقيقيا نفاجئ به العالم كله، سواء في التنظيم أو في تميز الفريق المصري في هذه البطولة الهامة، واختتم بقوله: “ربنا يوفقكم ونكون معكم غدا على خير وتبدأوا مشواركم بكل نجاح”.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة أن اللجنة المنظمة للبطولة تقوم بالتنسيق أولا بأول مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة، وتمت مراعاة تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أنه تم مراعاة جميع الإجراءات. الوقائية في أماكن إقامة الفرق المشاركة بالفنادق.