استثمار

مدبولي يرحب بالتعاون مع «دي إم جي موري لنقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر

حضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع
صفية حمدي 7:37 م, السبت, 22 مايو 21 7:37 م, السبت, 22 مايو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع “كريستيان تونيس”، رئيس المجلس التنفيذي لشركة “دي إم جي موري” الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، بالاستعانة بالتكنولوجيا الألمانية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة في مصر. حضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولي الهيئة العربية للتصنيع.

في مستهلّ الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتوصل إلى عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة دى إم جى موري الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، ولا سيما أنه سيكون المصنع الأول من نوعه في القارة الأفريقية. 

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وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مؤكدًا أن ما لمسوه خلال الاجتماع من دعم كبير من جانب رئيس الجمهورية للتعاون مع الشركة، يجب أن يشكل قوة دفع هائلة لتسريع البرنامج الزمني لتنفيذ عقد الشراكة.

وأشاد بما أكده الرئيس خلال الاجتماع من الحرص؛ ليس فقط على توطين الصناعة والتكنولوجيا الألمانية في مصر، بل أيضًا نقل ثقافة ومبادئ العمل المنتِج والإتقان والحرص على الدقة. 

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من جانبه أعرب رئيس الشركة عن سعادته بإنهاء الاتفاق على تفاصيل الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، واستعرض في الوقت نفسه جوانب التعاون الأخرى بين الشركة وعدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير التعليم الفني في مصر، وإقامة عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

وفي ختام الاجتماع أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق مع شركة دي إم جي موري يساعد على تحديث وتطوير الصناعة في مصر، ويمثل نقلة نوعية في مجال توطين التكنولوجيا الحديثة.

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وقال إنه سيتم إعداد تقرير متابعة شهري لخطوات التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ وبدء الإنتاج.  

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بقلم صفية حمدي

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