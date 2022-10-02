مدبولي يرأس اجتماع العليا للتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27‎‎

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم؛ الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود مختلف الوزارات والجهات في التحضير للمؤتمر، والمُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء على استمرار مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة استعداداً لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الشهر المقبل، فى أبهي صورة تنظيمية، تعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

شكري يستعرض نتائج المباحثات

واستعرض سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP27، نتائج المباحثات المهمة حول قضايا المناخ، التى أجراها فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الفعاليات والاجتماعات التى شارك فيها والمرتبطة بقضايا العمل المناخي.

وتطرق وزير الخارجية إلى الاجتماعات التنسيقية التى تم عقدها أواخر سبتمبر مع سكرتارية اتفاقية المناخ، مع مختلف الأطراف المعنية بالإعداد لقمة شرم الشيخ، بهدف التوافق على جدول الأعمال، والأحداث الجانبية، وكذا مختلف التفاصيل التنظيمية واللوجستية.

وفى هذا الصدد، أكد شكرى على ما توليه مصر من أهمية لمشاركة منظمات المجتمع المدنى، والحرص على التواصل المستمر مع المنظمات التى ستشارك بمؤتمر شرم الشيخ، وتيسير إجراءات اعتمادها.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر تغير المناخ هى أول رئاسة لمؤتمرات المناخ تخصص يوماً كاملاً للمجتمع المدنى خلال أعمال المؤتمر.

واستعرضت الدكتورة، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، آخر المستجدات الخاصة بموقف التنسيقات التى تمت على مدار الأيام الماضية مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى جدول أعمال الأيام الموضوعية للمؤتمر، وما يتعلق بذلك من تحديد لقوائم المتحدثين من جانب عدد من الوزارات لمختلف الاحداث الجانبية، لافتة إلى الموقف التنفيذي لمختلف المبادرات المقرر إطلاقها خلال المؤتمر.

وتناولت الوزيرة نتائج أعمال اجتماعات مجموعة العشرين G20، ونتائج اجتماعات وزراء البيئة الافارقة، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في إطار الاستعداد لانعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27، من حيث تزويد المنطقتين الزرقاء والخضراء والقاعات الرئيسية بمتطلبات البنية التحتية التكنولوجية؛ وتوفير خدمات الإنترنت لضيوف المؤتمر.

ونوّه إلى نتائج اختبار الموقع الإلكتروني لبوابة المؤتمر على شبكة الإنترنت، وما شمل ذلك من تقييم لعدة مكونات من أجل مواكبة المحتوى للتطور في طريقة العرض وتحديثه، وعنصر الأمان والخصوصية للمستخدم وحماية بياناته، ومدى تحمل الموقع للاستخدام الكثيف أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ.

وتناول وزير الاتصالات موقف الانتهاء من التطبيق الموحد لمؤتمر المناخ COP27، وموقف الانتهاء من التكاملات مع تطبيقات الوزارات، التي تشمل كلا من الموقع الرسميّ، وتطبيق النقل الذكي، وكذا منصات حجز التذاكر، إضافة إلى تطبيق COVID-19، وتطبيق PCR ، وموقع Visit Egypt، كما تم عرض موقف توصيل فنادق شرم الشيخ بالألياف الضوئية والسرعات المناسبة للانترنت.

خطة التأمين الطبي

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وما تتضمنه من أدوار لمختلف قطاعات الوزارة، قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، وتوفير مختلف الأطقم الطبية، والمتطلبات والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، أينما تواجدت.

وقال أنه من المقرر تجهيز مستشفى ميداني داخل نطاق قاعة المؤتمرات مجهزة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والجراحية الطارئة بنطاق القاعة، فضلاً عن باقى المستشفيات الأخرى فى محافظة جنوب سيناء.

وتناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية الرعاية للمؤتمر وأهدافها، ومعايير اختيار الشركات الراعية، والمساهمات المالية المتوقعة، والمزايا المقدمة لكل مستوى من مستويات الرعاية.

وأشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني بشأن تجهيز ساحة للإجراءات الجمركية بمطار شرم الشيخ الدولي.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن العمل جار حاليا، على قدم وساق؛ من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الجهود على مدار الساعة، وجميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل بدء فعاليات المؤتمر بوقت كافٍ.

وكشف محافظ جنوب سيناء عن الاتجاه لتنظيم حفلات وعروض فنية وثقافية وفلكلورية في القطاعات السياحية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى كرنفال موسيقي غنائي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارة الثقافة. ـــــــ