مدبولي يدعو القطاع الخاص لشراكة الدولة في إنتاج اللقاحات والأدوية الاستراتيجية

عقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على توجهات الدولة نحو توطين صناعة اللقاحات في مصر الفترة المقبلة، خلال جلسة نقاشية شارك فيها رئيس الوزراء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر .

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها خبرات هائلة فى قطاع الدواء، ولدينا شركات وكيانات كبيرة وعملاقة فى هذا المجال تابعة للدولة، كشركة “فاكسيرا”، والشركة القابضة لصناعة الأدوية، وفى نفس الوقت لدينا شركات تابعة للقطاع الخاص قوية جدا أيضا، يصل عدد إلى ١٥٠ مصنعا وكيانا تابعا للقطاع الخاص يعمل فى هذا المجال.

وأضاف أنه فيما يخص اللقاحات، فقد بدؤوا بالفعل النقاشات مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية أخرى كبيرة، حيث يستهدفون من خلال ذلك جعل مصر مركز لانتاج اللقاحات على مستوى الإقليم، قائلًا: “منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن مصر من الدول القليلة فى منطقة الشرق الاوسط التى لديها بنية أساسية لهذا المجال”، لافتا إلى اعتماد هيئة الدواء المصرية، كهيئة قادرة على اعتماد اللقاحات خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على إتاحة البنية الأساسية الموجودة لدى الدولة من شركات وكيانات ومصانع، للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية الاستراتيجية المطلوبة الفترة القادمة، داعيا القطاع الخاص المهتم بهذا المجال إلى الدخول فى شراكة مع الدولة المصرية، إذ إن مجال اللقاحات والأدوية من المجالات ذات الأولوية للدولة أيضا، وسيتم إتاحة المزيد من الحوافز الإضافية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة.