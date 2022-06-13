مدبولي يدشن الحوار حول وثيقة ملكية الدولة ويعلن : درسنا تجارب 30 دولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالجلسة إطلاق الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة أن الحكومة قامت بدراسة تجارب 30 دولة خلال إعداد الوثيقة.

وأضاف أن الوثيقة ذاتها تأتي في 20 ورقة ومعها ملحق تفصيلي مرفق بعد ذلك.

وتحدث رئيس الوزراء في بداية جلسة الحوار حول الأوضاع التي أدت إلى تدخل الدولة وعدم إلقاء العبء على القطاع الخاص في البداية.

وأكد رئيس الوزراء أن معايير تحديد الأصول التي ستبقي الدولة على عدم التخارج منها تقوم على مدى ارتباطها بالأمن القومي ، ومدى جاذبية النشاط للقطاع الخاص.

ودشن رئيس الوزراء الحوار حول وثيقة ملكية الدولة في جلسة مع أكثر من 40 خبيرا اقتصاديا بالإضافة إلى وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام ومستشارين رئيس الوزراء والوزراء.

وشملت الأسماء الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق والدكتور عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.