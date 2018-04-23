مدبولي يجتمع بمسئولى مياه الشرب والصرف لمتابعة مشروعات البحيرة

بدور إبراهيم:عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة.وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب وا



بدور إبراهيم:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة.

وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه يتم في محافظة البحيرة تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 113 ألف م3/ي، بتكلفة مليار و64 مليون جنيه، وتشمل (توسعات محطة مياه ابوحمص وشبكاتها – توسعات محطة مياه كفرالدوار وشبكاتها – محطتا مياه رأس كاوتش بكفرالدوار (الأغشية الليفية) والمجد بالرحمانية – شبكات مياه ادفينا برشيد).

وبشأن مشروعات الصرف الصحى الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، قال اللواء سيد العشرى: يجرى تنفيذ 8 مشروعات، بطاقة 180 ألف م3/ي، بتكلفة 972.7 مليون جنيه، وتشمل (إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفرالدوار – توسعات صرف صحى ايتاى البارود (السيب النهائى الحل الدائم) – توسعات صرف صحى ابوالمطامير – صرف صحى بدر – توسعات صرف صحى ادكو)، مضيفاً أنه يجرى أيضاً توصيل خدمات الصرف الصحى لـ85 قرية، بما نسبته 17.3 % من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 490 قرية، بخلاف 89 قرية مخدومة، بما نسبته 18.1 %.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن هناك 29 مشروعاً لمياه الشرب تم تنفيذها ودخلت الخدمة بطاقة مليون و209 آلاف م3/ي، بتكلفة 2 مليار و766.5 مليون جنيه، وهى (دمنهور القديمة – شبرا خيت – دمنهور الجديدة – إدفينا – كفر الدوار الجديدة – كفر الدوار القديمة ابو حمص – النوبارية الجديد – 45 وحدة صغيرة – 49 قرية محرومة – 170 بئراً ارتوازية – وحدتا إزالة حديد ومنجنيز (وادى النطرون – التحدى) – خط مياه كفر داود بنى سلامة – خطوط مياه البحيرة بطول 650 كم/ط – توسعات مياه دمنهور – توسعات مياه شبراخيت – 9 آبار قطر 12 – تأهيل محطة مياه دمنهور – محطة مياه وشبكة بدر – محطة مياه ابيس – استكمال خطوط المياه الناقلة والشبكات ضمن مشروع 240 قرية – توسعات محطة مياه ادفينا – رافع صلاح العبد بوادى النطرون – توسعات محطة مياه ابوحمص – توسعات محطة مياه النوبارية – محطة مياه العباسى بالدلنجات – محطة مياه المحمودية وشبكاتها – الخط المياه الناقل بالنوبارية – الخزان الأرضى بوادى النطرون)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 407 آلاف م3/ي، بتكلفة مليار و681 مليون جنيه، وهى (صرف صحى المحمودية وتوسعاتها – صرف صحى الرحمانية – صرف صحى شبراخيت وتوسعاتها – صرف صحى ايتاى البارود وتوسعاتها – صرف صحى كوم حمادة وتوسعاتها – صرف صحى الدلنجات – صرف صحى ابوالمطامير – صرف صحى دمنهور وتوسعاتها – صرف صحى حوش عيسى – صرف صحى ادكو – صرف صحى كفرالدوار – صرف صحى رشيد – صرف صحى وادى النطرون – صرف صحى ابوحمص).

وأوضح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لحل مشكلات المناطق الساخنة، والتى كانت تشهد مشكلات فى مياه الشرب، حيث تم توريد وتركيب وحدتى ترشيح سريع بتصرف إجمالي 4000 م3/يوم للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه ببعض قرى أطراف مركز أبوحمص (مجلس قرية بركة غطاس)، بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وجار توريد وتركيب وحدتى كومبكت بطاقة إنتاجية 5000 م3/ يوم، بمنطقة جنكليس بمركز ابوالمطامير للقضاء على ضعف المياه بالمنطقة، بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، وتم توريد وتركيب عداية بولي ايثلين قطر 315 مم داخل فاروغ قطر 630مم أسفل ترعة المحمودية بعمق 12م وطول 190م، لتغذية بعض قرى كفر الدوار، بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلي تغيير الشبكات المغذية للقري بالمنطقة.

وقال المهندس خالد حسين نصر: قامت الشركة بعدد من الإجراءات لرفع كفاءة المحطات، ومنها (تطبيق إجراءات التشغيل القياسية لجميع محطات مياه الشرب – جميع المحطات مزوده ببرنامج الصيانة الوقائية – تنفيذ لوحات تحسين معامل قدرة للمواقع غير المطابقة وإعادة توزيع الأحمال وترشيد الطاقة)، وهناك 6 محطات لمياه الشرب والصرف الصحى حصلت على شهادة الجودة للإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وهى (محطة مياه فيشا – محطة مياه دمنهور – محطة صرف كوم حمادة – محطة صرف الرحمانية – محطة صرف إيتاى البارود – محطة صرف فزارة)، بجانب 4 محطات مياه من المخطط لها الحصول على الشهادة، وهى (غرب النوبارية – البستان – الجدية – ابتوك)، و4 محطات صرف من المقترح حصولها على الشهادة، وهى (ليديا – الضهرية – الوفائية – بركة غطاس).

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الشركة أحرزت تقدماً ملحوظاً فى مجال المعامل والبحوث الكيمائية، وخاصة بعد حصول الشركة على شهادة الأيزو 17025، وتضم الشركة 54 معملاً فرعياً، ومعمل مياه مركزي، ومعمل صرف مركزي، و25 معملاً متنقلاً، مشيراً إلى أنه من خلال التوأمة مع شركة “Water Net” الهولندية، تم نقل وتبادل الخبرات فى مجالات (محطات المياه – المياه الجوفية – المعامل – محطات الصرف الصحى)، وتم تدريب عدد من المهندسين والكيميائيين، كما تم خلال العام المالي 2017/2016 تنفيذ 433 برنامجاً تدريبياً لـ4794 متدرباً، حيث تضم الشركة مركز تدريب متطور ومجهز بأحدث التقنيات التي تساعد على الارتقاء بالعملية التدريبية، كما أن المركز حاصل على شهادة الأيزو (9001) في جودة الإدارة.

وأشار إلى أن كمية المياه المنتجة فعلياً خلال العام المالي 2016/2017 بلغت 481 مليون م3/عام تقريباً، وتبلغ نسبه التغطية بخدمة مياه الشرب 99%، مؤكداً أن الشركة تتخذ عدة إجراءات لتخفيض الفاقد فى المياه، ومن أهمها (تدعيم وتزويد إدارة الفاقد والتسرب بأحدث التقنيات في مجال الكشف عن التسرب – تنفيذ برنامج الشركة في أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية والاستجابة الفورية للحوادث والانفجارات – بذل الجهود في اكتشاف توصيلات الخلسة، حيث إنه يوجد إدارة متخصصة فى حصر واكتشاف توصيلات الخلسة – تعديل منظومة غسيل المرشحات وفاقد المروقات بالمحطات لتقليل الفاقد).

وأضاف المهندس خالد حسين نصر: حققت الشركة خلال العام المالي 2017/2016 إنجازاً كبيراً في مجال إنشاء الخطوط الرئيسية والفرعية، وبلغ إجمالي مشروعات شبكات الخطوط التى تم تنفيذها 199 كم/ط، بتكلفة إجمالية حوالى 34 مليون جنيه، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب، وتبلغ أطوال الشبكات علي مستوي المحافظة 10420 كم تقريباً بأقطار مختلفة، موضحاً أن الشركة عقدت عدداً من المؤتمرات والندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بجانب عمل ندوات تثقيفية، لتوعية المواطنين بأهمية مشاريع الصرف الصحى ومردودها الإيجابي في تقليل الأمراض والأوبئة، والمحافظة على نهر النيل من التلوث.

