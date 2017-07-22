مدبولي يجتمع بكبرى شركات المقاولات لتنفيذ أبراج العلمين الجديدة

مدبولى: حجم أعمال يصل لـ1,4 مليون م2 مبان.. وأبراج تصل لـ38 دورا.. وفنادق عالمية ترحب بالمشاركة فى المشروع

الوزير يتفقد أعمال الممشى السياحى والمرافق بالمدينة ويشيد بأداء المقاولون العرب بدور إبراهيم عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى كبرى شركات المقاولات المصرية، لبدء تنفيذ منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، والمبانى متعددة الاستخدامات، وذلك بحضور استشاريى المشروعات المختلفة. وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولى: نهدف للبدء بأقصى سرعة فى منطقة الأبراج، التى سيكون لها واجهة مطلة على البحر مباشرة، وأخرى على البحيرة، التى يتم الانتهاء من تنفيذها حاليا، ويبلغ ارتفاع بعض الأبراج لنحو 38 دورا، كما سيتم تنفيذ عدد من المبانى متعددة الاستخدامات، وتشمل منطقة المطاعم والكافيهات. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الرسومات المعمارية للمبانى المقرر تنفيذها، وجار حاليا الانتهاء من الرسومات التنفيذية، مشيرا إلى أنه تمت دعوة كبرى شركات المقاولات المصرية، والتى لها خبرة فى تنفيذ مثل هذه المبانى، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ المبانى، نظرا لما تحظى به المدينة من متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار مدبولى إلى أن حجم الأعمال المطلوب كبير جدا، ويصل إلى نحو 1,4 مليون م2 مبان، وعرض الوزير والاستشاريون على مسئولى شركات المقاولات مخطط المدينة، وكذا الرسومات المعمارية للمبانى التى سيتم تنفيذها، خاصة المبانى الفندقية، ومجمع الخدمات، والتى ستتضمن جميعها جراجات أسفلها، معلنا أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى عدد من الفنادق العالمية، الذين أبدوا ترحيبا بتشغيل عدد من الفنادق بعد تنفيذها. كما قام الوزير بجولة تفقدية، مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، بمنطقة الممشى السياحى، وكذا تفقد أعمال المرافق المختلفة، بمدينة العلمين الجديدة، وأشاد بأداء شركة المقاولون العرب، فى المشروعات المسندة إليها. وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: فى منطقة الممشى السياحى، تم تنفيذ نموذج متكامل من منطقة البلازا البحرية، واعتمده الوزير، معطيا إشارة البدء لتنفيذ الممشى السياحى بكامل امتداد كورنيش المدينة، بطول نحو 14 كم. وأضاف: تتولى الشركة أيضا تنفيذ أعمال كبارى البواغيز لمداخل البحيرات، وتفقد وزير الإسكان أعمال الكوبرى الأول على بوغاز رقم 1 شرق المدينة، والذى يتكون من 4 دعائم بثلاث عيون تسمح بتجدد المياه بالبحيرة، وبارتفاع يسمح بمرور بعض المراكب واليخوت السياحية، دخولا وخروجا، لبحيرة العلمين، حيث تمت تسوية الموقع، والبدء فى أعمال خوازيق دعائم جسم الكوبرى. وأشار المهندس إمام عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى تفقد أيضا الأعمال البحرية، وحماية الشواطئ، والتى تتضمن تشكيل الحدود الخارجية للجزر داخل البحيرة، وتبطين الجزر بطبقة التدعيم بالأحجار والفلتر، وحماية شواطئ الجزر، وجوانب البحيرة، وتشكيلها، بتكسيات الأحجار والدبش، بالإضافة إلى إنشاء الحواجز والرءوس البحرية، بأطوال مختلفة حفاظا على الشاطئ، والشواطئ المجاورة من النحر والترسيب، وحماية مداخل البواغيز اللازمة لتجديد المياه بالبحيرات، كما تم البدء فى تشكيل مسار الجزر وطرق الخدمة اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع حماية الميول الجانبية للطرق الداخلية بالمدينة، والتى يزيد ارتفاعها عن 2 م. وبالنسبة لأعمال المرافق والبنية الأساسية، قال المهندس إمام عفيفى: تفقد الوزير أعمال المرافق بالمدينة، والمتمثلة فى الشبكات المختلفة، من الصرف الصحى، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكات التغذية والمياه، والحريق، والرى، إضافة إلى شبكات الكهرباء والاتصالات، والتى تشمل غرف المحولات، والموزعات الجارى إنشاؤها بمناطق المدينة المختلفة، كما يجرى إنشاء محطات الرفع، موضحا أن ما يجرى على الأرض بمواقع العمل المختلفة يمثل ملحمة للبناء والتعمير، ينفذها رجال الشركة من إداراتها المختلفة.