مدبولي : يجب أن نقلل من تواجدنا في الشارع والتجمعات للوقاية من انتشار «كورونا»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر محدود بالنسبة لبقية دول العالم، موضحًا أن الدولة كان لديها خطة للتعامل مع الأزمة مقسمة على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الاحترازية، والثانية في حالة بدء انتشار الحالات في عدة أماكن لاتخاذ إجراءات تشمل تعليق الدراسة، والثالثة مرحلة التفشي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي له بمقر المجلس، أنه تَواصل مع وزير الشباب لتعليق الأنشطة الرياضية في نوادي الشباب كإجراء وقائي واحترازي.

وتابع “نتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الانتشار وبطلب من المواطنين نكون في وعي كامل ولا نفاجئ بأولادنا في الشوارع ويجب أن نقلل تواجدنا في الشارع والتجمعات علشان الوقاية من انتشار الفيروس”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين.

وقررت السلطات الفرنسية إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .