«مدبولي» يتفق مع مايكل بلومبرج على عقد مؤتمر لترويج فرص الاستثمار بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صباح اليوم، رجل الأعمال والسياسى الأمريكى البارز مايكل بلومبرج، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وصدر بيان رسمي بالمقابلة من مجلس الوزراء جاء فيه أنه تم مناقشة مقترح عقد مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية بمصر فى أبريل أو مايو من العام القادم ٢٠٢٣، والاستفادة من خبرات مؤسسة بلومبرج فى الترويج للحدث واستقطاب كبريات الشركات العالمية لحضور المؤتمر المزمع عقده.

وأشاد مايكل بلومبرج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ، مثنياً على البنية التحتية والسياحية لمدينة شرم الشيخ، خاصة أن المشاركة فى مؤتمر المناخ أتاحت له زيارة مصر لأول مرة.

وقال إنها ستكون بداية لتكرار الزيارات فى المستقبل.