مدبولي يتفقد 40 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى فى 6 أكتوبر الجديدة

– مدبولى يشدد على ضرورة بناء المسجد والكنيسة..:”مش هنسلم للسكان من غير خدمات متكاملة”

بدور إبراهيم:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أضخم موقع للإسكان الاجتماعى يتم تنفيذه بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والذي يضم 40 ألف وحدة سكنية تقريبا.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم آخر ديسمبر الجاري، استلام أول مرحلة من الوحدات السكنية التي انتهت شركات المقاولات من تنفيذها، وهي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وشدد الوزير على ضرورة توافر الخدمات المتكاملة لخدمة سكان المشروع، قائلاً: “مش هنسلم للسكان من غير خدمات متكاملة”.



وأضاف المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن جميع الخدمات متوافرة بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المدرسة وتشغيلها مع بداية العام الدراسي القادم، لخدمة السكان.



وشدد الوزير على ضرورة توافر الخدمات الدينية (المسجد – الكنيسة) بكل مناطق المشروع، وأوضح المهندس مجدي يوسف أنه تم التواصل مع الكنيسة المصرية لبناء أول كنيسة بالمشروع، وسيتم تسليم الأرض للكنيسة للبدء في التنفيذ، كما تبرع حسين سهمود، صاحب إحدى شركات المقاولات المُنفذة للمشروع، ببناء أول مسجد بالمشروع، وسيتم البدء في تنفيذه على الفور، والانتهاء منه خلال 4 أشهر، كما سيتم البدء فى تنفيذ باقى المبانى الخدمية الدينية تباعا.



واطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، على توصيل جميع المرافق للمشروع، وخاصة للوحدات التي يجري الانتهاء من تنفيذها، وأكد رئيس جهاز المدينة أنه يتم حاليا الانتهاء من توصيل جميع المرافق بما فيها الغاز والاتصالات، حتى لا يتم الحفر في الطرق مرة أخرى.



وتفقد وزير الإسكان أيضاً كوبري يتم تنفيذه من طريق الواحات وحتى مشروع الإسكان الاجتماعي لخدمة سكان مشروع الاسكان الاجتماعى، مروراً بمحور الـ60، وهو عبارة عن محور عرضه 60 متراً، وانتهاء بمشروع الواحة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز.