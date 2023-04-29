«مدبولي» يتفقد مصنع شركة «لوريال» العالمية بالعاشر من رمضان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مصنع لوريال لمنتجات العناية بالشعر والبشرة في العاشر من رمضان ضمن جولته التي يقوم بها في عدد من المصانع بالمدينة .

وأنشئ مصنع شركة لوريال العالمية في مصر عام 2013 ، يضم 800 موظف 99% منهم عمالة مصرية.

ويعد مركز إقليمي للشركة التصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويقوم بالتصدير لعدد 19 دولة.

ويصل حجم استثماراته 50 مليون يورو استثمارات مبدئية و50 مليون يورو استثمارات أخرى على مدار السنوات.

و85% من مواد التعبئة من موردي التعبئة والتغليف محليين.