«مدبولي» يتفقد محطة مياه الباجور ومشروع تبطين الترع في قرية «سُبك الضحّاك» بالمنوفية (فيديو)

رافقه وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الباجور، ومنها محطة مياه الشرب بالباجور، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية، ورافقه وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانبة، حول مكونات محطة مياه الباجور، والموقف التنفيذي لها.

وتم الإشارة إلى أنها تقع على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه، ومن المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية.

وأفاد الوزير أن الأعمال المدنية للمحطة تشمل المآخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، ومبنى المرشحات، كما تضم الأعمال خزانين أرضيين، ومبنى للأسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، ومبان للشبة وطلمبات الروبة والمحولات، والمولدات، ومبان إدارية أخرى.

وأشار الوزير لانتهاء تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجار تسليمها، كما استمع إلى الموقف التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات، فيما عدا 6 طلمبات غاطسة بمبنى الشبة، والخزان الأرضي، ومبنى المياه العكرة والمرشحة، وجار استكمال توريد الشفاطات، وتركيب 3 شاشات للوحات التحكم (HMI) .

وفيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التي تصل أطوالها إلى 90 كم، تم التنويه إلى أنه يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى بطول 30كم، والثانية بطول 60كم تقريبا.

كما تم الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى تم تنفيذ وربط 30 كم ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها؛ لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبو سنيطة، وأسريجة.

وفيما يخص المرحلة الثانية تم تنفيذ 30 كم وجار استكمال بباقي الشبكة؛ لتغذية القرى المتبقية، بعدد 40 قرية، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

وأكد مدبولى ضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع فى الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات ويشدد على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من الأهالى أنفسهم

أهالى المنوفية يُحملون مدبولى رسالة شكر للرئيس السيسى على المجهودات المبذولة في مختلف القطاعات لتحسين مستوى الخدمات

وزير الرى: تنفيذ ١٦ مشروعا بإجمالي تكلفة ٢٨١ مليون جنيه بنطاق المحافظة..وسيتم تبطين 300 كم ترع فى أشمون والشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة

وواصل رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم، وتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في قرية “سٌبك الضحّاك” التابعة لمركز الباجور ، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.

وخلال تفقده ومرافقيه أعمال تبطين الترع بمركز الباجور، أكد رئيس الوزراء على أهمية الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، لاسيما في العمل على تحسين إدارة واستغلال المياه، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إضافة مساحات أخرى للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الكميات المهدرة من المياه.

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه عمدة قرية ” سُبك الضحاك” والأهالي الذين أعربوا عن ترحيبهم بحفاوة بالغة، وحملوا رئيس الوزراء رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كافة المجهودات المبذولة بمختلف القطاعات، والمساعي التي تبذل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وكذلك دعمهم في الاستخدام الأمثل لوسائل الري الحديثة بنظام التنقيط بدلاً من الري بالغمر، مؤكدين أن ذلك ساعدهم في تحقيق وفر في الأيدي العاملة، وتقليل نسب هدر المياه من 40 إلى 50 في المائة، فضلاً عن توفير الأسمدة بنسبة 40 في المائة، وزيادة الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل.

إضافة إلى تبكير المحصول وتحسين المواصفات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير للخارج، والبدء في زراعة محاصيل جديدة.

وخلال التفاف أهالي القرية حول رئيس الوزراء ومرافقيه للاستماع إلى مطالبهم، استجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالي بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر بمنطقة الكتل السكانية؛ وذلك سعيا لحماية الأهالي وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق فى هذا المشروع من الأهالى أنفسهم.

وخلال تفقده لمشروع تبطين وتأهيل ترعة ” سُبك الضحاك”، استمع مدبولي إلى شرح حول المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المشروع بالمحافظة،

وأشار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى مواصلة العمل على تنفيذ ١٦ مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ ٢٨١ مليون جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بأطوال ٨٦.٧٠٠ كم، كما تم الإشارة إلى انتهاء تنفيذ أعمال تبطين بإجمالي أطوال تصل إلى أكثر من ١٦ كم.

وأوضح أن المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة؛ ومنها انتهاء تأهيل ترعة “مصرف شمنديل”، بناحية قويسنا، بنسبة ١٠٠%، وبطول ١ كم، وبتكلفة ٢.٢٨٥ مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من تأهيل ترع “كفر السيد”، بطول ١.٩٥٠ كم، بأشمون، ووصلة راضي، بطول ٨٠٠ م، بأشمون، و”المنحر” بطول 1000 كم، بشبين الكوم، وبتكلفة إجماليه ٩.٧٧ مليون جنيه، وجار استكمال عدد آخر من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ حيث يجري تأهيل ترع “حبوظة” بالباجور، بطول ٢.٩٨٠ كم، وكذا ترعة “دروة راضي”، بأشمون بطول ٣.٢٠٠كم، ورياح ” بي العرب”، بالباجور بطول ٨.٤٠٠ كم، فضلاً عن استمرار العمل في تأهيل ترع “ديا الكوم” ببركة السبع، بطول ١٢.٨٦٠ كم، ووصلة “الهويشة” ببركة السبع، بطول ١.٦٠٠ كم، و” الحلفاية” ببركة السبع بطول ٥.٧٥٠ كم وكذا ترعة “مليج الغربية” ببركة السبع، بطول ٥.٤٠٠ كم.

وتم التأكيد، خلال الجولة التفقدية، على إدراج باقي الترع بنطاق المحافظة للتأهيل خلال هذه المرحلة، حيث تم تأهيل ترعة “اليوزباشي” بناحية الشهداء بطول ٤.٦٠٠كم، وترعة “جنابية النجار” في ناحية أشمون، بطول ٢.٨٠٠ كم، وكذا تأهيل ترعتي “بابل الشرقي” و “بابل الغربي”، بناحية “تلا” بطول ٦.٢٥٠ كم.

وكذلك ترعة “الجردة” بناحية شبين الكوم بطول ٩.٦٥٠ كم، فضلاً عن تأهيل ترع السنجق، والقشاشة اليمني، ومنحر غمرين ، بناحية منوف بأطوال يصل إجماليها إلى ١٢.٤٧٠ كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة “نجلة” بطول ١ كم.

وفي الوقت نفسه، تم إدراج مركزي “الشهداء” و”أشمون” ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، ويجري طرح ترع المركزين بالكامل لتأهيل ٣٠٠ كم تقريبا من الترع.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل ترعة “سُبك الضحّاك” ، وهي إحدى الترع التابعة للإدارة العامة لري المنوفية بهندسة ري الباجور، التي يصل طولها إلى 3.600 كم، فقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يناير الماضي، وجار العمل على استكمال مراحله.