مدبولي يتفقد عددًا من مشروعات الإسكان

بدور إبراهيمتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مشروعي "سكن مصر"، و"دار مصر" للإسكان المتوسط.وفي البداية، تفقد الوزير مشروع "سكن مصر" بطريق الواحات، الذي يتم تنفيذ به 4500 وحدة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية تقريباً في جميع الوحدات، وتشطيب ع

بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مشروعي “سكن مصر”، و”دار مصر” للإسكان المتوسط.

وفي البداية، تفقد الوزير مشروع “سكن مصر” بطريق الواحات، الذي يتم تنفيذ به 4500 وحدة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية تقريباً في جميع الوحدات، وتشطيب عمارة كنموذج وعينة، مع التشطيب الداخلي لعدد من الوحدات.



وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، يُعد أحد المشروعات التي تضعها الوزارة على أجندة الأولويات، بهدف توفير وحدة سكنية بمستوى متميز لشريحة محددة من طبقة متوسطى الدخل.



كما تفقد وزير الإسكان مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمدينة حدائق أكتوبر، ويتضمن المشروع 7 آلاف وحدة بمرحلتيه الأولى والثانية، ويتم تسليم وحدات المرحلة الأولى تباعاً للفائزين بها، مؤكداً أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيب، وتتميز بانخفاض ثمنها عن مثيلاتها بالقطاع الخاص، من أجل تلبية طلبات شريحة متوسطى الدخل في الحصول على وحدة سكنية لائقة.



وفي ختام الجولة، زار الدكتور مصطفى مدبولى مشروع 247 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بمدينة 6 أكتوبر، ويضم 6 آلاف وحدة سكنية، والذي يستعد لبدء تسليم الوحدات فيه للمستحقين، واطمأن الوزير على جودة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع، وتوافر الخدمات المختلفة بالمشروع، وكلَّف بسرعة إنهاء إجراءات المستحقين البنكية، وتسليمهم الوحدات.​