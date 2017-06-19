مدبولي يتفقد تشطيبات الإسكان الاجتماعى بالعلمين الجديدة

بدور إبراهيمتفقَّد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع الأعمال المنفَّذة بمدينة العلمين الجديدة، والتى تشمل تنفيذ الكورنيش، والبحيرات، والإسكان الاجتماعى، وبديل الطريق الساحلى. وخلال تفقُّده وحدات الإسكان الاجتماعى المتميز، التى يتم تنفيذها بالمدينة

بدور إبراهيم

تفقَّد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع الأعمال المنفَّذة بمدينة العلمين الجديدة، والتى تشمل تنفيذ الكورنيش، والبحيرات، والإسكان الاجتماعى، وبديل الطريق الساحلى.

وخلال تفقُّده وحدات الإسكان الاجتماعى المتميز، التى يتم تنفيذها بالمدينة، شدد الوزير على شركة المقاولات المنفذة ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات، قائلًا: “مش هنستلم حاجة مش متشطبة كويس”، مشيرًا إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر بالمدينة؛ لتلبية طلبات مختلف شرائح الدخل.

وتفقَّد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع تحويل الطريق الدولى (الإسكندرية/ مطروح)، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، وسيكون بديلًا للطريق الساحلى، حيث تتم حاليًّا التشطيبات النهائية للطريق من تقاطعه مع طريق وادى النطرون العلمين، وحتى سيدى عبد الرحمن، حيث يبلغ عرض الطريق ٥ حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة، وكلَّف الوزير مسئولى الشركة مع انتهاء التنفيذ، بوضع العلامات الإرشادية، والانتهاء من تخطيط الطريق، ووضع اللافتات التى توضح للمواطنين، الانتهاء من تنفيذه، وتشغيله قريبًا.

وقال الوزير: تم تفقُّد العينة الأخيرة لأعمال تنسيق الموقع بالكورنيش، وهناك عدد من الملاحظات البسيطة تم الاتفاق عليها مع الاستشارى، سيتم تنفيذها؛ تمهيدًا للانطلاق فى كامل المساحة، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط المنطقة القريبة من الشاطئ لتكون منطقة سياحية عالمية، وستوفر نحو 25 ألف غرفة فندقية، تعمل طول العام مثل شرم الشيخ، والوزارة ستبدأ قريبًا تنفيذ المشروعات بأول جزء من الشريط الساحلى بطول 4 كم، وسيكون بها منطقة مطاعم وفنادق ومشايات لاستمتاع المواطنين.

تجدر الاشارة إلى أن العلمين الجديدة إحدى المدن الكبرى التى بدأ العمل بها، ومساحتها نحو 50 ألف فدان، وتطلُّ على البحر المتوسط بواجهة متميزة، لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم، فى موقع لن يتكرر، وهذه الواجهة تعادل طول كورنيش الإسكندرية، وسيكون الكورنيش بالعلمين الجديدة مفتوحًا لكل المصريين، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.