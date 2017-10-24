مدبولي يتفقد الإسكان الاجتماعى والمتوسط بالعبور​

بدور إبراهيماختتم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالمدن الجديدة، شرق القاهرة، والتي استمرت نحو 8 ساعات، بزيارة مدينة العبور، وتفقّد الوزير مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع بها 2136 وحدة (89 عمارة)، تم تسلم 25 عمارة

بدور إبراهيم

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالمدن الجديدة، شرق القاهرة، والتي استمرت نحو 8 ساعات، بزيارة مدينة العبور، وتفقّد الوزير مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمدينة، وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع بها 2136 وحدة (89 عمارة)، تم تسلم 25 عمارة منها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وتم تسليم 10 عمارات للحاجزين، حيث بلغ عدد من تسلموا حتى الآن 82 حاجزًا، وتجري إتاحة العمارات لتسليمها للحاجزين تباعًا.

وأضاف وزير الإسكان: يجري تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر”، كما يجري تنفيذ 816 وحدة بالمرحلة الثالثة للمشروع.