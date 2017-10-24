مدبولي يتفقد الإسكان الاجتماعى والمتوسط بالعبور​

بدور إبراهيم
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالمدن الجديدة، شرق القاهرة، والتي استمرت نحو 8 ساعات، بزيارة مدينة العبور، وتفقّد الوزير مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بالمدينة، وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع بها 2136 وحدة (89 عمارة)، تم تسلم 25 عمارة منها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وتم تسليم 10 عمارات للحاجزين، حيث بلغ عدد من تسلموا حتى الآن 82 حاجزًا، وتجري إتاحة العمارات لتسليمها للحاجزين تباعًا.
وأضاف وزير الإسكان: يجري تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بمشروع “دار مصر”، كما يجري تنفيذ 816 وحدة بالمرحلة الثالثة للمشروع.
وقام الوزير بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث يتم تنفيذ نحو 27 ألف وحدة، وأشاد الوزير بالجهد الذي يبذله العاملون بالمشروع، حيث إن التنفيذ والتشطيب يتم على أعلى مستوى، والتقط الوزير صورًا تذكارية مع عمال إحدى شركات المقاولات العاملة بالمشروع، خلال تفقده للموقع، وأوضح أنه يجري تنفيذ وطرح عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، والانتهاء من تشطيب 3 مراكز طبية، وتنفيذ 13 سوقًا تجارية، و3 مدارس، و4 حضانات، ومخبز، و5 ملاعب، بينما سيتم طرح 5 مدارس، وقسم شرطة، ومركز شباب.