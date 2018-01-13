مدبولي يتفقد أول نموذج لتشطيبات منطقة الفيلات بالعاصمة الجديدة

بدور إبراهيم:



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أول نموذج لتشطيبات منطقة الفيلات بالحى السكنى الذى تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و180 م2 تقريباً، بخلاف نحو 1000 فيلا بمساحات تتراوح بين 230 و328 م2.



وأكد الوزير أن العمل بمنطقة الفيلات بدأ بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، أي منذ نحو 3 أشهر ونصف، موضحاً أن الفيلات تشطيب كامل بتصميمات مختلفة (حديثة – كلاسيك)، لمراعاة كل الأذواق.



وقال إننا نتابع أعمال توصيل المرافق، وتنفيذ شبكات الطرق، وكذلك منطقة تنفيذ الأبراج مع الشركة الصينية، والتي سيبدأ تنفيذها قريباً، مشيراً إلى أن هناك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، سواء فى أعمال المرافق، أو الوحدات السكنية، بخلاف 3 مليارات دولار سيتم استثمارها بمنطقة الأبراج.



وأضاف الوزير أنه تم اليوم تفقد مواقع تنفيذ إسكان الموظفين، فهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع تصور كامل لتنفيذ هذه الوحدات، والمرحلة الأولى التي انتهت وزارة التخطيط من حصرها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة حوالي 35 ألف موظف، ونضع حالياً المخططات لتنفيذ هذه الوحدات، حيث سنوفر لهم وحدات سكنية تناسب دخولهم بمساحات مختلفة نحو: 90، 100، و125 م2، بتيسيرات في السداد.



وأوضح الوزير أن هناك أحياء أخرى يتم العمل بها بخلاف الحي السكني الأول الذي تنفذه وزارة الإسكان، كما يتم تنفيذ 6 جامعات بالعاصمة بشكل عام، ويتم تسليم قطع الأراضي لـ9 مدارس خاصة، بالحي السكني الأول، وهناك اشتراطات لسرعة التنفيذ، كما بلغت نسب تنفيذ الحي الحكومي الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مستويات متقدمة.



وقال إننا نسابق الزمن حالياً، ونضرب كل الأرقام القياسية في سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، موضحاً أنه يتم العمل على توفير كل الخدمات، وقد تم طرح تنفيذ المونوريل كوسيلة نقل جماعي من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بطول 52 كم، وكذا بدأت وزارة النقل في تنفيذ القطار المكهرب الذي يبدأ من مدينة السلام، مرورا بالمدن الجديدة بشرق القاهرة، ومنها العاصمة الادارية، كل هذه المشروعات دخلت حيز التنفيذ ولم تعد حلما بل واقعاً.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 90 و 115 م2.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالحي السكني الأول، وتجري حالياً أعمال التشطيبات، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات – وغيرها من الخدمات)، كما أن هناك بعض شركات الخدمات بدأت العمل في بعض الأسواق التجارية والجراجات، وخلال شهر تقريباً سيبدأ العمل في المسجد والكنيسة بالحي السكني الأول.