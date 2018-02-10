مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ 4416 وحدة بمشروع لتطوير العشوائيات

– الوزير: المشروع نموذج لتعاون الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى



بدور إبراهيم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، أعمال تنفيذ 4416 وحدة سكنية بمشروع “معاً” لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، منها 3312 وحدة سكنية (102 عمارة)، بالمرحلة الثانية تنفذها الوزارة، ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية، ونسبة الإنجاز بلغت 37% فى ثلاثة أشهر عمل.



وتوجه وزير الإسكان بالشكر لمؤسسة معًا لتطوير العشوائيات (إحدى مؤسسات المجتمع المدني)، وللفنان محمد صبحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نموذجًا على التعاون المثمر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.



وقال مدبولى: اعتمدت فكرة مخطط التطوير على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة بالمرحلة الثانية لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.



وأوضح الوزير أن هناك 4 نماذج للعمارات السكنية التي يجري تنفيذها بالمرحلة الثانية للمشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي (1 – 3)، 24 وحدة سكنية، وبنموذجي (2 – 4)، 48 وحدة سكنية، مضيفاً أن المشروع يضم عددًا من المباني الخدمية، وهي: مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض + مقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.



وأشار إلى أن المساحة المخصصة للمشروع 60 فدانًا، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، موضحًا أن القيمة التقديرية للمشروع بدون شبكات المرافق 547 مليون جنيه.



وعبر الوزير عن سعادته أثناء تفقد أعمال تطوير المناطق العشوائية، قائلاً: “روحى المعنوية ترتفع عندما أرى الإنجاز فى هذه المشروعات، وكيف ستتحول معيشة أهالينا فى المناطق العشوائية غير الآمنة، إلى حياة كريمة”، مطالبًا شركات المقاولات المنفذة للمشروع بأن تعمل ليل نهار.