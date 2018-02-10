مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تل العقارب بالسيدة زينب

بدور إبراهيم



تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، يرافقه المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “روضة السيدة.. تل العقارب سابقا” بالسيدة زينب، المقرر تنفيذه ضمن جهود الوزارة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وكلف الوزير شركة المقاولات المُنفذة للمشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذه لتسكين المستفيدين بالوحدات الجديدة التي يتم تنفيذها وتشطيبها على أعلى مستوى، قائلاً: “المشروع لازم يخلص آخر يونيو”.



واطمأن الوزير من مسئولى الشركة المنفذة للمشروع على صرف مستحقاتها المالية، وكذا على أعمال توصيل المرافق كاملة، بما فيها الغاز للوحدات، مكلفًا مسئولى صندوق تطوير المناطق العشوائية بسرعة إعداد نمط موحد للمحلات الموجودة أسفل العمارات، ودراسة لتشطيبها، حتى لا تدخل عمالة ومعدات مرة أخرى للموقع، بعد تشطيبه، وزراعته، وتنسيقه.



وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع مع البدء فى تشطيباته، وظهور العمارات المنتهية، أصبح علامة مميزة فى منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى التصميم إشادة من الجميع، وأنه مستوحى من روح المنطقة، كما أن التشطيبات يتم تنفيذها على أعلى مستوى، والوحدات الجديدة ستحقق جودة الحياة لأهالينا السكان.



وأوضح مدبولى أن هناك 16 بلوكاً سكنياً بنماذج مختلفة بالمشروع، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 – و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 – و84 وحدة بمساحة 90م2)، و344 وحدة تجارية، موضحاً أنه تم تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها.​