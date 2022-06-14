مدبولي يترأس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويطلب تقريرا بالأراضي التي يتم ترويجها

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذي عقد بشرق بورسعيد في المنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر أيضا اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

خلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تم إنجازه من مشروعات في المناطق الصناعية خاصة شرق بورسعيد والتجهيزات الخاصة بساحات التداول وأعمال الأرصفة، وموقف التعاقدات الحالية في ميناء شرق بورسعيد، في إطار تحسين جودة الخدمات بها لتحظى بما تستحقه من مكانة مؤثرة في حركة التجارة العالمية.

ونوّه للإسراع في خطوات توطين الصناعات وتحديداً صناعة السيارات، والدور الحيوي الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر.

وأكد المهندس يحيى زكي أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق لتحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

يحيى زكي: نستهدف تفعيل الاتفاقات مع الشركات المتخصصة في الوقود الأخضر وترجمتها إلى عقود بالتزامن مع قمة تغير المناخ

وعن مشروعات الهيدروجين الأخضر، قال رئيس الهيئة، إنه سيتم عمل بعض اللقاءات القريبة مع ممثلي الشركات المتخصصة بمجال الهيدروجين الأخضر، التي وقعت معها المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم لوضع أطر التعاون بين الأطراف وتفعيل هذه المذكرات وترجمتها إلى عقود فعلية بالتزامن مع قمة تغير المناخ.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه المشروعات بالمرحلة الأولى تبلغ ٦،٥ مليون طن سنوياً.

وشهد الاجتماع عرضاً من المهندس كريم سامي سعد، عن نشاط شركة شرق بورسعيد للتنمية، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن الصندوق مستعد للدخول في شراكات مع أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وفق خطة طموحة ، تقوم على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومقومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ووجه بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات الأراضي التي تم الترويج والتسويق لها في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تقوم بتطويرها شركة شرق بورسعيد للتنمية.