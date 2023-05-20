مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء جذب الاستثمارات وتوفير التغذية للمشروعات بقطاعي الصناعة والزراعة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



وفي مستهل اللقاء ، جدد رئيس الوزراء الإشارة لما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لذلك القطاع الواعد، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

واستعرض الدكتور محمد شاكر، جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.

وتطرق وزير الكهرباء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية خاصة ما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة.

وذلك لما لهما من دور كبير فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأميناً لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتناول وزير الكهرباء ، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، و ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى.

واستعرض تقريراً مفصلاً حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذلك خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.