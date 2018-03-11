مدبولي يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

بدور إبراهيم:

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير لمتابعة مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات.



وخلال الاجتماع، أعلن اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم إنهاء وتسليم مشروع إعادة تأهيل محطة مياه البستان بطاقة 600 ل/ث، ويجري تنفيذ مشروع توسعات المحطة / مرحلة ثانية، بطاقة 51 ألف م3/يوم، وتبلغ تكلفة المشروعين 130 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ خزانين أرضيين بمدينة رأس البر، بطاقة تخزينية 10 آلاف م3، بتكلفة 30 مليون جنيه، بخلاف 17 مشروعاً تم الانتهاء من تنفيذها ودخلت الخدمة بطاقة 422 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.083 مليار جنيه، وهي (دمياط القديمة – العدلية – البستان – توسعات محطة مياه البستان، مرحلة أولى – كفر البطيخ (دمياط الجديدة) – كفر سليمان البحرى – توسعات محطة مياه كفر سليمان البحرى – 29 وحدة نقالى – خط مياه من كفر البطيخ إلى الامتداد العمرانى برأس البر – خط مياه العدلية / بورسعيد ورافع المناصرة – وحدتي مياه نقالى بقرية السوالم مركز كفر سعد – وحدة مياه نقالى بقرية كفر الشناوى مركز فارسكور – وحدة مياه نقالى بقرية المياسرة مركز الزرقا – وحدة مياه نقالى بقرية ميت أبوغالب مركز كفر سعد – خط مياه العدلية بورسعيد ورافع المناصرة – خط مياه فارسكور – شبكات مياه العدلية).



وأضاف اللواء سيد العشرى: بالنسبة لمشروعات صرف صحى المدن بمحافظة دمياط، فقد تم الانتهاء من جميع محطات معالجة الصرف الصحى بالمدن ووصلت نسبة التغطية 100%، ويجري تنفيذ مشروع توسعات صرف صحى رأس البر لإضافة طاقة 25 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الإجمالية 75 ألف م3/يوم، بتكلفة 160 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2018، لخدمة (مدينة رأس البر – توسعات موبكو – المنطقة السياحية بشرق القناه الملاحية)، ومشروع محطة معالجة صرف صحى وصناعى شطا، بتكلفة 450 مليون جنيه، لخدمة الإسكان الاجتماعى ومدينة الأثاث وشطا، وتم الانتهاء من الحل العاجل بالمشروع، وسيتم الانتهاء من الحل الدائم في فبراير 2019.



وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة لمشروعات صرف صحى القرى، فيجري حاليا توصيل خدمات الصرف الصحي لـ25 قرية، بخلاف 41 قرية مخدومة، وسيتم الانتهاء من 5 منها بنهاية يونيو 2018 ليرتفع عدد القرى المغطاة بخدمات الصرف الصحي إلى 46 قرية بما نسبته 50 % من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 92 قرية، بينما سيتم الانتهاء من 20 قرية أخرى نهاية ديسمبر 2019، ليرتفع عدد القرى المخدومة إلى 72 % من إجمالي قرى المحافظة.



وقال المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط: تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة 100 %، حيث يتم إنتاج 513 ألف م3/يوم، من خلال 19 محطة لتنقية المياه، ويبلغ إجمالي أطوال شبكات المياه 1983 كم، بينما تبلغ نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي 72 % من إجمالي سكان المحافظة، وسترتفع النسبة إلى 80 % بعد دخول المشروعات الجاري تسليمها للخدمة.



وأضاف أنه يجري تنفيذ 4 مشروعات بمعرفة منحة IWSP، وهي، مشروع تطوير وإعادة تأهيل وزيادة إنتاجية محطة تنقية مياه الشرب بدمياط القديمة (1000 لتر/ث)، ومشروع إنشاء مأخذ جديد وخط مياه عكرة وإعادة تأهيل محطة مياه دمياط، لخدمة 350 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما نهاية يونيو 2018، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة تنقية مياه الشرب بكفر سليمان المرحلة الاولي (توسعات 600 لتر / ث)، لخدمة 200 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية ديسمبر 2018، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة تنقية الشرب بكفر سليمان المرحلة الثانية (إعادة تأهيل 1200 لتر /ث)، لخدمة 400 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2019، وتبلغ تكلفة المشروعات 197.5 مليون جنيه.



وأوضح المهندس محمد بدوي عسل، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالي 2017/2016 للحد من المناطق الساخنة، لمعالجة ضعف الضغوط، وعدم انتظام الخدمة بمناطق (شط جريبه – شط الملح – طبل والرطمه – الشيخ درغام – البصايله ومنطقة الصياد) بمركز دمياط، ومناطق (الكاشف الجديد – والباز والسلام وعلي الدين عزبة جابر وعزبة فرج وعزب سيف الدين)، بمركز الزرقا، ومناطق (كفر المنازلة – اللوزي – ميت أبوغالب – كفر ميت أبو غالب – السوالم)، بمركز كفر سعد، ويجري تنفيذ عدد آخر من المشروعات لحل مشكلة باقي المناطق الساخنة بالمحافظة.

