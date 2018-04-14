مدبولي يتابع تسليم الأراضى للحاجزين بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

- الوزير: 6058 قطعة أرض جاهزة للتسليم.. وإصدار رخص البناء لـ37بدور إبراهيماستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسليم قطع الأراضى للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وقطع أراضى القرعة الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، خلال متابعته لموقف تنفي

– الوزير: 6058 قطعة أرض جاهزة للتسليم.. وإصدار رخص البناء لـ37



بدور إبراهيم

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسليم قطع الأراضى للحاجزين بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وقطع أراضى القرعة الأكثر تميزاً، بمدينة القاهرة الجديدة، خلال متابعته لموقف تنفيذ المرافق بهذه الأراضى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالى عدد القطع بالمدينة 13504، موزعة على 8 أحياء، منها 6322 قطعة مُخصصة بمشروع “بيت الوطن”، و2684 قطعة، مخصصة ضمن الأراضى الأكثر تميزاً.

وقال إنه يبلغ عدد القطع الجاهزة للتسليم 6058 قطعة، وتسليم 1853 قطعة، منها 37 قطعة تم إصدار ترخيص بناء لها.

وأشار إلى أن الحى الأول به 1323 قطعة تم تخصيصها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 800 قطعة منها، وباقى القطع جاهزة للتسليم، وإصدار رخص بناء لـ15 قطعة، ويضم الحى الثانى 2291 قطعة، تم تخصيص 1738 منها بمشروع بيت الوطن، وتسليم 804 من إجمالى 1416 جاهزة للتسليم.

وأكد أنه تم إصدار رخص بناء لـ21 قطعة، بينما يضم الحى الثالث 1567 قطعة تم تخصيصها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 20 منها من إجمالى 428 جاهزة للتسليم فى شهر إبريل الجارى.

ويضم الحى الرابع 2149 قطعة، تم تخصيص 2005 قطع منها (1241 قطعة بمشروع بيت الوطن، و764 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً)، منها 531 قطعة جاهزة للتسليم فى شهر مايو المقبل، ويضم الحى الخامس 1973 قطعة، تم تخصيص 479 منها (453 قطعة بمشروع بيت الوطن، و26 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً)، ويضم الحى السادس 1508، تم تخصيص 388 منها بالأراضى الأكثر تميزاً، وهناك 567 جاهزة للتسليم، وموعد التسليم فى شهر يوليو المقبل.

ويضم الحى السابع 1463 قطعة، تم تخصيصها بالأراضى الأكثر تميزاً، منها 966 جاهزة للتسليم، وتسليم 229، وإصدار رخصة بناء لقطعة منها، ويضم الحى الثامن 1230، تم تخصيص 43 منها بالأراضى الأكثر تميزاً، وهناك 827 جاهزة للتسليم، فى شهر مايو المقبل.