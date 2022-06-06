مدبولي يتابع بروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويوجه بتوفير التمويل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذى لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد رضا سويلم، رئيس الفرع المالي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بوزارة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية.

أكد مدبولي أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في جميع المحافظات، حيث تساهم في تحقيق خطط الدولة التنموية، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وتم استعراض البروتوكولات التي تم توقيعها بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوزارات المختلفة، لتنفيذ عدد من المشروعات، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات المهمة.

وتم استعراض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها فى قطاع الزراعة، استصلاح وتنفيذ البنية الأساسية والداخلية لمساحة 15 ألف فدان بشمال سيناء، وغيرها.

وفي قطاع النقل، تتولى الهيئة تطوير مينائي السلوم البري، والغردقة البحري، وتنفيذ محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف.

وفي قطاع الصحة، يتم تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات ومن أهمها: مستشفى أرمنت المركزي، وبني سويف العام، والعجمي المركزي، والعريش العام، وبور فؤاد العام، وأسوان العام، كما يتم تطوير 20 من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء.

وفي قطاع التعليم، تقوم الهيئة بانشاء 14 مدرسة و4 مقرات تعليمية بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك إنشاء 3 مدارس في كل من الحي السكني R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإسكان جاردينيا.