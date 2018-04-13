مدبولي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بقنا

بدور إبراهيمعقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الجمعة، مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالقطاع بمحافظة قنا.وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه ي

بدور إبراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الجمعة، مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالقطاع بمحافظة قنا.

وخلال الاجتماع، صرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه يتم في محافظة قنا تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 181 ألف م3/ي، بتكلفة 897.7 مليون جنيه، وهي (محطة مياه الشاوريه – محطة مياه العضاضية – محطة مياه فرشوط – توسعات محطة مياه دشنا – محطة مياه ابوتشت – تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادى – محطة مياه حجازة قبلى – محطة مياه الحراجية – استكمال محطة مياه الوقف).

وبشأن مشروعات الصرف الصحى الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، قال اللواء سيد العشرى: يجرى تنفيذ 9 مشروعات، بتكلفة مليار و880 مليون جنيه، وهي (محطة صرف صحي فرشوط – محطة صرف صحي نقاده – محطة صرف صحي قفط – شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحي قوص – توسعات محطة صرف صحى قنا والغابة الشجرية – التوسع الثاني لمحطة معالجه صرف صحي قنا – توسعات محطة معالجة صرف صحي قوص – توسعات محطة معالجة صرف صحي دشنا – محطة صرف صحي الوقف)، مضيفاً أنه يجرى أيضاً توصيل خدمات الصرف الصحى لـ42 قرية، بخلاف 18 قرية مخدومة.

وأشار المهندس السيد محمود عبدالله ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أن الشركة حاصلة على شهادات الجودة في الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، لمحطات المياه الآتية: (محطة مياه الصالحية السطحية بمركز قنا – محطة مياه دشنا السطحية – محطة مياه العرب والنجاجره – محطة مياه السلامية المدمجة بمركز نجع حمادي – محطة مياه الطويرات – محطة مياه كلاحين ابنود – محطة مياه نجع عليقى – محطة مياه الشعانية المدمجة بمركز نجع حمادي – محطة مياه نجع حمادي – محطة مياه الجزيرية)، كما أن المعمل المركزي بالشركة حاصل على شهادة الأيزو 17025، موضحاً أنه تم البدء فى تشغيل منظومة العداد مسبق الدفع، وتركيب 15 عداداً، ويجرى التعاقد على باقى الكمية الموردة (1000 عداد).

وأضاف، أن هناك عدداً من المشروعات دخلت الخدمة، خلال العام (2016 – 2017)، وهى (إعادة تأهيل محطة النجاحية – إعادة تأهيل محطة القصر والصياد – إعادة تأهيل محطة مياه الحلمية – إنشاء محطة مياه الكلح – محطة المنطقة الصناعية (هو) – رافع ابوعمورى – إنشاء محطة السمطا – إعادة تأهيل محطة العزيزية – رافع ابودياب (3 آبار) – محطة جزيرة الحمودى – إعادة تأهيل محطة دندرة – إنشاء محطة مياه الغوصة – إنشاء محطة مياه الطوابية – إنشاء محطة مياه الحجيرات – رافع مياه الكلاحين – نقل وتركيب محطة مياه كومباكت لقرية العقب – إنشاء محطة مياه الكراتية – إنشاء رافع مياه لتغذية قرية حجازة – إعادة تأهيل محطة مياه الخطارة – إنشاء محطة مياه أسمنت – إنشاء محطة مياه دنفيق – إعادة تأهيل محطة طوخ – إحلال وتجديد شبكات أقطار مختلفة بانحاء المحافظة – إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية بمحطات المياه وروافع الصرف الصحى – إعادة تأهيل وإنشاء 24 محطة نقالى بإجمالى كمية مياه 600 ل/ث).