مدبولي يتابع التقرير الشهري للمحافظين بموقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.

في مستهلّ الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اللقاء يهدف إلى استعراض التقرير الذى كلف السادة المحافظين بتقديمه شهريًّا حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجَّرة.

وكذلك مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أية ممتلكات أو أراض للدولة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تأكيد ضرورة التعامل مع أي حالة تعدٍّ جديدة على الأراضي، والتصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية حفاظًا على حقوق الدولة، والأجيال القادمة.

واستعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ لدورة التقنين.

وأشار إلى أن إجمالي طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 طلبات، لافتًا إلى أن عدد الطلبات الجادّة تخطّت 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة.