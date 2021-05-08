اتصالات وتكنولوجيا

مدبولي يتابع إجراءات امتحانات الثانوية العامة : عقد اختبارين تجريبيين في مايو ويونيو

سنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.
صفية حمدي 4:37 م, السبت, 8 مايو 21 4:37 م, السبت, 8 مايو 21

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهلّ اللقاء، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي، وتم عقد أحدها في أبريل الماضي،

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بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.

واستعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في أبريل الماضي، وكذلك التصوّرات التي تم إعدادها للامتحانين التجريبييْن في مايو ويونيو المقبل؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب للامتحانات.

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بقلم صفية حمدي

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