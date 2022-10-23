«مدبولي» يبدأ المؤتمر الاقتصادي بوثائق مؤتمر 1982 وتوصيف 10 مشكلات حددها للاقتصاد المصري

ركز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بافتتاح المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 على عرض تاريخ أبرز ما شهدته مصر من مؤتمرات اقتصادية فى فترات مهمة.

تحدث رئيس الوزراء عن المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد عام 1982 بمشاركة 40 خبيرا اقتصاديا ، وتقرر انعقاده حينها مع تفاقم أزمات مثل طوابير أنابيب البوتاجاز ، وأزمة الصرف الصحي ، وازدحام المرور وارتفاع الأسعار.

وقال رئيس الوزراء إن مؤتمر عام 1982 كان به وثائق في منتهى الأهمية خلصت إلى أن هناك 10 مشاكل هي ما تواجه الاقتصاد المصري.

تضمنت الزيادة السكانية ومصر حينها كان عدد سكانها 44 مليونا ، وعدم المساس بالدعم وسعر الصرف المتقلب ، وتفاقم حجم الدين الخارجي الذي تعدى حجم الناتج المحلي أي كان أكبر من حجم ما كان ينتجه الاقتصاد بالبلد.

ومشاكل أخرى أيضا مثل تغيير النمط الاستهلاكي والتضخم الذي كان وصل إلى 20% ، والحاجة لخلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية ، والقطاع العام ودور القطاع الخاص.