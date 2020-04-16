«مدبولي» يبدأ اجتماع الحكومة بشكر القوات المسلحة والشرطة وتهنئة عيد القيامة والربيع

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله أن نعبر هذه الأزمة الحالية التي تتمثل في مواجهة تداعيات فيروس " كورونا " المستجد في أقرب وقت.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، والمنعقد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” على توجيه أسمى معاني التقدير والامتنان إلى جميع رجال الشرطة الذين يبذلون جهوداً مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين.

وترصد ومكافحة أي عمليات إرهابية بأي بقعة من ربوع الوطن تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وجدد رئيس الوزراء الشكر إليهم على تنفيذهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس ” كورونا” لحفظ سلامة وصحة المواطنين، بكل حسم وتفانٍ.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، خلال اجتماع الحكومة بخالص التعازي بالنيابة عنه وجميع أعضاء الحكومة إلى أسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد جرّاء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب وكر إرهابي بمنطقة الأميرية في محافظة القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تُثمن من جانبها كل التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة وبذل أرواحهم فداء للوطن؛ وأنهم درع حماية الأمن الداخلي للبلاد.

وعبّر رئيس الوزراء في السياق نفسه عن تقديره وعرفانه للجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة باعتبارهم درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون الوطن ويحمي مقدراته وحدوده.

وتوجه رئيس الوزراء بأخلص التهاني القلبية إلى المصريين الأقباط بمناسبة أعيادهم التي تحل هذه الأيام، وهنأهم بعيد القيامة المجيد.

وهنأ مدبولي المصريين بمناسبة أعياد الربيع، وقرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله أن نعبر هذه الأزمة الحالية التي تتمثل في مواجهة تداعيات فيروس ” كورونا ” المستجد في أقرب وقت.

وأمله أن تستعيد قطاعات الدولة جميعا نهضتها المأمولة، وبما يؤهل للتغلب على أي آثار سلبية تكون هذه الأزم قد تركتها؛ ويحقق الاقتصاد الوطني النمو المتوقع.