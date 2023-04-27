مدبولي يبحث مع مستشار النمسا التعاون فى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وتحلية المياه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس الوزراء، لقاءً مع كارل نيهامر، مستشار النمسا، والوفد المرافق له ، على هامش مشاركتهما فى اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصرى النمساوي، وحضر اللقاء الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والسفير محمد الملا، سفير مصر فى فيينا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك فرصا متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها الفترة المقبلة، لا سيما فى مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب نقل الخبرات النمساوية فى مجالات الصناعة المختلفة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى فرص التعاون الممكنة فى مجال تدريب العمالة المصرية وإعدادها للعمل فى السوق النمساوية، وفق برامج تدريب متخصصة تتضمن تعليم اللغة وكذلك التعريف بالمجتمع النمساوى.

من جانبه، أشاد مستشار النمسا بنتائج المباحثات والمناقشات المثمرة التى أجراها صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما تضمنته من تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد نيهامر أن اصطحابه خلال زيارة مصر لممثلي 15 من كبرى الشركات النمساوية يعكس اهتمام النمسا بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، لا سيما فى المجالات التى ذكرها رئيس الوزراء.

وتطرق اللقاء لفرص التعاون بين مصر والنمسا فى مجال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، ومقترحات زيادة حركة السياحة النمساوية الوافدة إلى مصر.